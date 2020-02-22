Общество

РЕН ТВРЕН ТВГончарук назвал достижением Киева контракт с Москвой на транзит газа

Подписание контракта политик назвал достижением властей Украины. Ранее сообщалось, что транзит российского газа в Европу через территорию Украины за январь сократился в три раза. Напомним, 20 декабря Москва и Киев заявили о согласовании нового договора на транзит газа сроком на пять лет.
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В Совфеде оценили слова Гончарука о газовом контракте Украины с Россией

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Известия22 февраля в 12:15

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РИА Новости21 февраля в 10:50

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«Нафтогаз» считает заключение контракта о транзите с РФ своей заслугой, а не правительства

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Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии

В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.
Газета.Ru вчера в 14:36
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Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
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Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства

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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
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