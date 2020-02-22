Подписание контракта политик назвал достижением властей Украины. Ранее сообщалось, что транзит российского газа в Европу через территорию Украины за январь сократился в три раза. Напомним, 20 декабря Москва и Киев заявили о согласовании нового договора на транзит газа сроком на пять лет.

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Москвой на транзит газа

Здоровье Школьники Челябинска 25 февраля выходят на учебу В школах Челябинска 25 февраля 2020 года возобновляется учебный процесс, прерванный из-за эпидемии ОРВИ и гриппа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Происшествия В Мексике пропала 15-летняя россиянка Генеральная прокуратура мексиканского штата Халиско объявила «желтую тревогу» в связи с исчезновением в городе Тлахомулько трех несовершеннолетних девушек, среди которых — 15-летняя россиянка.

Общество Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.

Происшествия Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

Общество Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.

Политика Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.

Общество Названы самые прибыльные маршруты авиакомпаний Эксперты компании OAG определили маршруты, которые принесли наибольшую прибыль мировым авиакомпания за период с апреля 2018 года по март 2019 года, сообщает Business Insider.

Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Авто В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.

Наука При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.

Происшествия В российской воинской части обнаружили мумию В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Общество ЕС выделит €230 млн на борьбу с коронавирусом Европейский союз (ЕС) направит еще €230 млн на международную борьбу со вспышкой коронавируса COVID-19, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Политика Премьер-министр Малайзии подал в отставку Махатхир Мохамад отправил соответствующее письмо королю страны Премьер-министр Махатхир Мохамад подал заявление об отставке королю Малайзии, заявил его офис в понедельник на фоне разговоров о формировании новой правящей коалиции.