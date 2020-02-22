Общество
РЕН ТВГончарук назвал достижением Киева контракт с Москвой на транзит газа
Подписание контракта политик назвал достижением властей Украины. Ранее сообщалось, что транзит российского газа в Европу через территорию Украины за январь сократился в три раза. Напомним, 20 декабря Москва и Киев заявили о согласовании нового договора на транзит газа сроком на пять лет.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Политика
Суд вернул Насирову кресло главы ГФС, но саму службу собираются ликвидировать
Романа Насирова восстановили на посту главы Государственной фискальной службы Украины.
Происшествия
Потоп в Киеве: у метро «Сырец» из-под земли забил гейзер
Утром 24 февраля в Киеве у станции метро «Сырец» из-за сильного дождя затопило проезжую часть, а из-под земли забил гейзер.
Здоровье
Школьники Челябинска 25 февраля выходят на учебу
В школах Челябинска 25 февраля 2020 года возобновляется учебный процесс, прерванный из-за эпидемии ОРВИ и гриппа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Происшествия
В Мексике пропала 15-летняя россиянка
Генеральная прокуратура мексиканского штата Халиско объявила «желтую тревогу» в связи с исчезновением в городе Тлахомулько трех несовершеннолетних девушек, среди которых — 15-летняя россиянка.
Армия и оружие
Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа
Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля.
Происшествия
В Иране и Турции возросло количество пострадавших при землетрясении
До 75 человек возросло количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло на границе Турции и Ирана.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Происшествия
Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии
В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России
Общество
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Политика
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Футбол
Гвардиола: «„Ман Сити“ хочет подражать „Реалу“. Они меня восхищают»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил "Реал" перед очным матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов:Этот клуб меня невероятно восхищает.
Общество
Названы самые прибыльные маршруты авиакомпаний
Эксперты компании OAG определили маршруты, которые принесли наибольшую прибыль мировым авиакомпания за период с апреля 2018 года по март 2019 года, сообщает Business Insider.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Авто
В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей
По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.
Наука
При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты
Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.
Шоу-бизнес
Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства
Происшествия
В российской воинской части обнаружили мумию
В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Происшествия
В Киеве взорвали отделение банка
Общество
ЕС выделит €230 млн на борьбу с коронавирусом
Европейский союз (ЕС) направит еще €230 млн на международную борьбу со вспышкой коронавируса COVID-19, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Кино
Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon
Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Политика
Премьер-министр Малайзии подал в отставку
Махатхир Мохамад отправил соответствующее письмо королю страны Премьер-министр Махатхир Мохамад подал заявление об отставке королю Малайзии, заявил его офис в понедельник на фоне разговоров о формировании новой правящей коалиции.
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Экономика
Европейские биржевые индексы упали из-за вспышки коронавируса в Италии
Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Больше всего подешевели акции компаний по производству предметов роскоши – на фоне опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам.
Гаджеты
Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса
Ожидается, что из-за простоя дефицит Galaxy Z Flip вырастет в несколько раз.
Футбол
Уткин: «„Зениту“ может помешать стать чемпионом сопротивление „Сочи“ и „Оренбурга“. То есть ничего»
Думаю, что «Зениту» может помешать стать чемпионом отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах, это крайне важный фактор.