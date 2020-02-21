Экономика

ИзвестияИзвестияГончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
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Гончарук рассказал про риски для Украины без контракта по газу с Россией

Газета.Ru12:28

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

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«Нафтогаз» считает заключение контракта о транзите с РФ своей заслугой, а не правительства

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Из-за контракта с Россией Украина сохранила цены на газ

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На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ

РИА Новости10:50

Гончарук сказал, от чего Россия спасла Украину новым транзитным контрактом

REGNUM08:25

Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией

RT на русском11:55
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Общество

Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине

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Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе

Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что "урегулирование ситуации в Идлибе лежит через полную имплементацию сочинского меморандума".
ТАСС 11:48
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Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
РБК 14:21
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru 09:18
Политика

Зеленский пригрозил наказанием организаторам паники из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причастные к организации беспорядков и нагнетанию ситуации вокруг возвращения граждан из Китая понесут наказание.
РЕН ТВ 13:36
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
РИА Новости 14:00
Кино

Умер советский и американский актер Борис Лескин

В Москве на 98-ом году жизни умер советский и американский актер Борис Лескин.
Невские Новости 14:02
Политика

Глава минздрава Украины передумала жить с эвакуированными из Уханя

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая 20 февраля высказала желание провести две недели карантина с украинцами, эвакуированными из китайского города Ухань из-за коронавируса COVID-2019, покинула территорию санатория в Новых Санжарах меньше чем через сутки.
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Происшествия

Задержан президент Федерации хоккея Москвы

В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:56
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 10:57
Общество

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Коммерсантъ 07:35
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости 06:19
Политика

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Газета.Ru 13:59
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Lenta.ru 11:58
Хоккей

ЦСКА забросил восемь шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ

Интерфакс-Спорт 14:06
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Политика

В МИД Украины заявили, что арбитраж в Гааге подтвердил юрисдикцию в деле против России

"Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", - написал в среду Пристайко в Twitter.
ТАСС 11:50
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Спрос на «Арбидол» в Москве вырос почти на треть на фоне коронавируса

Продажи противовирусного препарата «Арбидол» в Москве выросли почти на треть, на 31%, свидетельствуют подсчеты крупнейшего оператора фискальных данных в России, «Платформы ОФД», сделанные по просьбе Forbes.
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Политика

Пентагон призвал к «наступательной» стратегии в киберпространстве

Стратегия США в киберпространстве должна стать более «наступательной», заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Взгляд.ру 14:31
Общество

В Петербурге в городском морге устроили вечеринку со стриптизом

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Политика

В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах

На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Евразия Daily 06:12
Армия и оружие

Уничтожение турецкой техники в Сирии попало на видео

Lenta.ru 14:14
Политика

Путин ответил на вопрос о возможном мире и дружбе с Зеленским

Журналист Андрей Ванденко спросил у президента России Владимира Путина о том, есть ли вероятность, что он может договориться и прийти к миру с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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В ФК «Сочи» может перейти чемпион мира

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В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»

В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
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Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша

По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, включение гречневой каши в регулярное меню служит профилактикой онкологических заболеваний, - конкретно предотвращает развитие рака кишечника.
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Полное освобождение Чернигова от фашистских захватчиков состоялось 21 сентября 1943 года во время проведения черниговско-припятской наступательной операции.
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В Москве скончался актер Николай Тонский

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REGNUM 06:19
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
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