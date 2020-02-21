Экономика
ИзвестияГончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
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Происшествия
В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку
Армия и оружие
США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»
Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
Футбол
Жота стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, об этом сообщается в официальном Twitter УЕФА.
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Футбол
«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей
Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
Общество
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» Всероссийского центра карантина растений россиянку Олесю Красилову задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий в Новых Санжарах, где содержатся эвакуированные из Китая граждане Украины.
Происшествия
СМИ: фигуранты дела «Сети» убили молодого человека и девушку под Рязанью
Как отметил источник, девушку убили и похоронили приблизительно в 100 метрах от расправы над молодым человеком.
Футбол
Экс-полузащитник «Локомотива» Касаев вернулся в «Аланию»
Бывший полузащитник "Локомотива" Алан Касаев стал игроком владикавказской "Алании".
Игры
Поставки Valve Index сократятся из-за эпидемии коронавируса
Представители компании объяснили, что затруднения вызваны эпидемией коронавируса, из-за которой сбился график производства устройств.
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Экономика
В России названы регионы с максимальным ростом зарплат в 2020 году
В каких регионах нашей страны в 2020 году ожидается максимальный рост заработной платы, поведали в Финансовом университете при правительстве России.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Финансы
Доллар взлетел из-за коронавируса
Курс доллара взлетел и продолжает расти на фоне новых данных о распространении коронавируса COVID-2019, следует из данных торгов.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Спорт
Норвежский лыжник считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте
Норвежец Симен Крюгер заявил, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову одержать победу в масс-старте.
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Энергетика
Новак рассказал о предложении РФ по цене на нефть для Белоруссии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия сделала Белоруссии предложение по ценам на нефть.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Происшествия
Семь человек пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Магадане
Политика
Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине
По словам главы государства, речь идёт об известных миру вирусологах в спортивных костюмах.
Здоровье
Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
Политика
Зеленский назвал Украину «Европой эпохи Средневековья»
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал Украину "Европой эпохи Средневековья", комментируя протесты жителей поселка Новые Санжары, которые забросали камнями автобусы с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами пытаясь не пропустить их к территории санатория, где власти организовали карантинный пункт.
Общество
Валерия создаст партию «Сильные женщины»
Певица Валерия создаст политическую партию, которая будет выступать за права женщин и борьбу с домашним насилием.
Здоровье
Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша
По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, включение гречневой каши в регулярное меню служит профилактикой онкологических заболеваний, - конкретно предотвращает развитие рака кишечника.
Гаджеты
Samsung открывает предзаказы на новые смартфоны Galaxy S20
Компания Samsung официально объявила о старте предзаказов на новую серию премиальных смартфонов Galaxy S20, передает РИА Новости.