Экономика

ИзвестияИзвестияГончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
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Гончарук рассказал про риски для Украины без контракта по газу с Россией

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REGNUM08:25

Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией

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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
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