Экономика

ИзвестияИзвестияГончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

В Совфеде оценили слова Гончарука о газовом контракте Украины с Россией

Газета.Ru14:25

«Нафтогаз» считает заключение контракта о транзите с РФ своей заслугой, а не правительства

ТАССвчера в 08:33

Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией

RT на русскомвчера в 11:55

Из-за контракта с Россией Украина сохранила цены на газ

Телеканал 360°вчера в 11:38

На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ

РИА Новостивчера в 10:50

Гончарук сказал, от чего Россия спасла Украину новым транзитным контрактом

REGNUMвчера в 08:25

Пушков прокомментировал слова Гончарука о газовом контракте с Россией

Известия12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Общество

Геологи рассказали об обнаружении запасов золота в Индии

Известия 12:58
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Газета.Ru 07:01
Общество

У эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что у одного из водителей автобуса, который перевозил эвакуированных из Ухани украинцев и иностранцев в Полтавской области, поднялась температура.
RT на русском 12:58
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском 03:38
Политика

Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Известия 10:03
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости 12:04
Футбол

«Манчестер Сити» вырвал победу у «Лестера» в матче АПЛ

Lenta.ru 14:26
Общество

Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода

В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
161.ru 20 февраля в 01:45
Политика

Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран

Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
РИА Новости 05:42
Политика

Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Газета.Ru 11:43
Политика

США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу

Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
REGNUM 11:21
Происшествия

Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа

В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:14
Биатлон

Полиция отчиталась о результатах обыска у российских биатлонистов

«Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют», — отчитались в посольстве.
Lenta.ru 12:55
Единоборства

Боец Шлеменко спрогнозировал исход боя между Уайлдером и Фьюри

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко спрогнозировал исход боя между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.
Известия 10:24
Происшествия

Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Газета.Ru вчера в 17:30
Футбол

Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»

РИА Новости 12:25
Шоу-бизнес

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Privet-Rostov.ru 02:59
Общество

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:10
Наука

Ученые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места

Специалисты тропического ботанического сада при Китайской академии наук пришли к выводу, что передача вируса COVID-19 началась не в декабре, а еще в ноябре 2019 года.
Газета.Ru 13:31
Происшествия

В Италии скончался второй человек от коронавируса

В Италии скончался второй человек от коронавируса. Об этом сообщает агентство ANSA. Как отмечается, умерла женщина.
Газета.Ru 04:33
Происшествия

Украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти

Газета.Ru 09:46
Биатлон

Украинские биатлонистки рассказали о командном духе в сборной

News.ru 07:59
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 23:17
Армия и оружие

США отработали на учениях ядерный удар по России

Стратегическое командование США на учениях отработало ядерный удар по территории России в ответ на предполагаемую атаку Москвы на одну из стран НАТО.
Газета.Ru 05:05
Происшествия

В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку

Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
ИнфоСМИ 11:30
Общество

Родителей в России предупредили о смертельной школьной игре из Израиля

Родителей на территории России активно предупреждают о новой школьной игре, которая начала свое распространение из Израиля и может представлять смертельную опасность.
Актуальные Новости 08:27
Политика

Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Lenta.ru 08:26
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
РИА Новости 20 февраля в 20:39
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые стал отцом

Знаменитый голливудский 56-летний режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Московский Комсомолец 13:44
Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное