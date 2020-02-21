Экономика

ИзвестияИзвестияГончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
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Гончарук назвал «заслугой» Киева контракт с Россией на транзит газа

Газета.Ru16:02

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Известия12:18

Из-за контракта с Россией Украина сохранила цены на газ

Телеканал 360°11:38

Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией

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«Нафтогаз» считает заключение контракта о транзите с РФ своей заслугой, а не правительства

ТАСС08:33
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 17:25, Ашберн
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Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
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Правоохранители требуют арестовать шестерых участников протестов под Полтавой

Украинская полиция попросит суд взять под стражу шестерых участников протестных акций в поселке Новые Санжары под Полтавой, где разместили эвакуированных из Китая украинцев.
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Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
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