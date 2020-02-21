Экономика

ИзвестияИзвестияГончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
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Гончарук назвал «заслугой» Киева контракт с Россией на транзит газа

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RT на русском11:55

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

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ТАСС08:33
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
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