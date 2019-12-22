Энергетика
iReactorГончарук назвал последствия газового соглашения для граждан Украины
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук высказал свое мнение о договоре по транзиту газа из России через ГТС Украины, а также рассказал, как это отразится на украинцах. Он отметил, что заключение контракта даст возможность удержать цены на газ на том же уровне, который есть сейчас.
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Киев обещал снизить стоимость отопления после подписания контракта с Газпромом
Взгляд.рувчера в 14:45
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Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
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