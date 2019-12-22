Энергетика

iReactoriReactorГончарук назвал последствия газового соглашения для граждан Украины

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук высказал свое мнение о договоре по транзиту газа из России через ГТС Украины, а также рассказал, как это отразится на украинцах. Он отметил, что заключение контракта даст возможность удержать цены на газ на том же уровне, который есть сейчас.
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Премьер Украины рассказал о снижении цен за коммунальные услуги после соглашения с Россией

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