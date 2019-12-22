Энергетика
RT на русскомГончарук рассказал о плюсах соглашения по газу с Россией для украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, чем полезно для украинского бизнеса и граждан страны подписание пятилетнего соглашения с Россией на транзит газа.
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Киев обещал снизить стоимость отопления после подписания контракта с Газпромом
Взгляд.рувчера в 14:45
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Политика
Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
Во второй тур выборов президента Хорватии выходят лидер оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович и действующий глава государства Колинда Грабар-Китарович, сообщила Государственная избирательная комиссия по данным обработки данных с 99,8% участков.
Происшествия
В Москве студент погиб при падении с 18 этажа
В Москве на улице Лобачевского погиб 18-летний студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы из Южно-Сахалинска.
Общество
Власти Новосибирска прокомментировали неоднозначную форму катка
Заместитель мэра Новосибирска, глава департамента культуры Анна Терешкова прокомментировала неоднозначную форму катка, вызвавшего бурную реакцию пользователей в соцсетях.
Политика
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Политика
В Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»
В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Актриса раз за разом купается во внимании поклонников. Виной тому не только творческие данные звезды, но и ее внешность.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Происшествия
Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге
13-летний парень пытался сделать селфи и получил смертельный удар электрическим током, сообщил представитель службы корпоративных коммуникаций ДВЖД - филиала ОАО "РЖД" во Владивостоке Александр Артамонов.
Происшествия
Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке
Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Политика
Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции
Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Космос
Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»
Общество
Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола
Ранее в Росстате сообщили, что за 2019 год на 4,6% выросла стоимость продуктов на самый популярный новогодний салат – оливье.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Общество
Росгвардия опровергла участие её бойцов в «учениях» со школьниками
Происшествия
Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь
По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска.
Биатлон
Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Анахайм». Панарин продлил результативную серию
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Биатлон
Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.
Наука
Активный образ жизни не всегда помогает тратить больше калорий
В ходе исследования ученые выяснили, что активный образ жизни не помог детям индейцев потратить больше калорий.
Футбол
«Рубин» готовит трансфер лидера «Нефтехимика»
Общество
Малышева показала подписчикам квартиру, в которой живет в Лондоне
Интернет
Российская компания запустила функцию голосовых заметок в «МойОфис»
Российская компания "Новые облачные технологии" запустила функцию голосовых заметок к текстовым документам в программном обеспечении (ПО) "МойОфис".
Энергетика
На Украине пять компаний подписали контракты с «Газпромом»
Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договор о поставках газа с 1 января.