Экономика
RT на русскомГончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
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Экономика
В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
Меркель и Макрон провели телефонные переговоры с Эрдоганом
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон связались с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Общество
Глава Минздрава Украины не стала жить с эвакуированными из Уханя
ТАСС Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая, обещавшая прожить две недели карантина с эвакуированными из Китая украинцами, покинула санаторий в Новых Санжарах через сутки.
Космос
В Воронеже производят детали для космического корабля Boeing
Речь идёт о производстве деталей для пилотируемых космических кораблей Starliner, разрабатываемых американской компанией Boeing с 2014 года в рамках финансируемой NASA программы.
Здоровье
Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
Хоккей
Воробьев о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Солидная игра „Магнитки“. Хорошо отработали в обе стороны»
Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев высказался после победы над «Нефтехимиком» (3:1) в матче чемпионата КХЛ.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Армия и оружие
ПНС Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам в Женеве после обстрела порта Триполи.
Общество
Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
Происшествия
На Украине автобусы с эвакуированными из Уханя забросали камнями
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Армия и оружие
Военные РФ обвинили Турцию в поддержке наступления боевиков в Идлибе
Здоровье
Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ
Технологии
Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию
Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Футбол
Стерлинг – о матче с «Реалом»: «Мало команд могут остановить нас»
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от матчей с мадридским «Реалом».
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при посадке Ан-2 в Магадане
Пять человек, госпитализированных после жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Магадане, находятся в стабильном состоянии.
Общество
В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик
Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.
Наука
«Когда ты выбираешь свою научную тему — это свадьба»
Все началось с того, что к нам в университет приехал Алан Ченки из Свободного университета Амстердама — сейчас мой второй научный руководитель.
Здоровье
Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.
Политика
Сергей Шнуров возглавит список Партии Роста на думских выборах
Наука
Шмели распознают объекты при помощи зрения и осязания
Общество
Продажи автомобилей в Китае рухнули на 92% из-за коронавируса
Продажи автомобилей в Китае в первые две недели февраля упали на 92%.
Автоспорт
Квят стал четвертым в третий день тестов в Барселоне
Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Alfa Tauri стал четвертым (+1,695).
Авто
Subaru отзывает в России кроссоверы Forester
Как говорится в сообщении, в России на сервис отправят 616 кроссоверов Subaru Forester.
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Власти Санкт-Петербурга нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая 19 февраля спросила президента России Владимира Путина о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, нашли работу.
Политика
Сотрудники МВД Украины в случае чего готовы к «миротворческой операции по реинтеграции Донбасса»
Все сотрудники системы МВД систематически готовятся к специфике выполнения задач в миротворческой операции.
Футбол