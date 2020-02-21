Экономика
RT на русскомГончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
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Экономика
Правительство удвоит бюджет программ льготного автокредитования
В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей.
Общество
МИД РФ сообщил о задержании россиянки в Испании по запросу США
Гражданку России, сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений" Олесю Красилову задержала полиция Испании, возможно, по запросу США, сообщает МИД РФ.
Политика
Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе
Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что "урегулирование ситуации в Идлибе лежит через полную имплементацию сочинского меморандума".
Общество
Половина украинцев заявила о движении страны в неправильную сторону
Число украинцев, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, за полгода выросло в три раза.
Космос
Запущенная в Куру ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Политика
Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Суд на Украине по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля, следует из фотокопии судебного решения, которая в пятницу опубликована на сайте канала "112.Украина".
Происшествия
Глава Хостинского района Сочи арестован на два месяца
Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Хостинского внутригородского района Павла Клопотовского, сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда.
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Авто
Volkswagen готовит новый электрический кроссовер семейства ID
На рынок выведут новый электрический кроссовер семейства ID, машина составит конкуренцию BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.
Происшествия
Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель
В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Экономика
В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Наука
Плотный завтрак поможет бороться с ожирением и диабетом
В результате исследования было установлено, что плотный завтрак поможет не только в борьбе с лишним весом, но и предотвратить развитие метаболических расстройств.
Шоу-бизнес
Барановская кардинально изменила имидж
Экономика
Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры
При ставке 23 тыс. рублей и средней оплате труда 106 495 рублей у арендаторов в кошельке останется 83 935 рублей.
Спорт
Юную свердловчанку допустят к турниру по мини-футболу среди юношей
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Футбол
«Ливерпуль» лишился Хендерсона из-за травмы на три недели
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления полузащитника Джордана Хендерсона, получившего травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1).
Космос
В Воронеже производят детали для космического корабля Boeing
Речь идёт о производстве деталей для пилотируемых космических кораблей Starliner, разрабатываемых американской компанией Boeing с 2014 года в рамках финансируемой NASA программы.
Футбол
Крал: для «Спартака» в чемпионате России не все потеряно
Напомним, что красно-белые возобновят чемпионат России матчем 20 тура против "Динамо".
Наука
Оценить разнообразие раковых клеток помог метод физики
Благодаря методу статического моделирования специалисты выяснили, что гетерогенность целевых раковых клеток увеличивалась, а присутствие хемокина вызывало более быстрое их перемещение.
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Политика
В Новых Санжарах священник ПЦУ подстрекал людей к протесту
Священник раскольнической «Православной церкви Украины» Дмитрий Педина подстрекал жителей поселка Новые Санжары к протестам против поселения на карантин в местный санаторий эвакуированных из Китая украинцев.
Биатлон
Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира
Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
Кино
Павел Прилучный похудеет до 39 кг ради роли
Российский актер Павел Прилучный решил пойти на радикальные меры ради роли в фильме «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова.
Хоккей