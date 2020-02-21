Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.

Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией

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