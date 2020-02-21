Энергетика
RT на русскомГончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
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Комментарии
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Москвичей предупредили о возвращении зимы
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В Полтавской области извинились за оскорбления полицейских в Новых Санжарах
Полтавчанин принес свои извинился перед полицейскими за публичные оскорбления, произнесенные им на протестной акции в Новых Санжарах.
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В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
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Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя
Колонна автобусов с людьми, эвакуированными из Уханя, прибыла в санаторий в Новых Санжарах.
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Политика
Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве»
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Хоккей
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Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
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Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский боец Зубайра Тухугов, выступающий в полулегком весе (до 65,8 кг), победил техническим нокаутом в первом раунде американца Кевина Агилара на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде (Новая Зеландия).
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков. Вероятнее всего на строительство подземного города ушло порядка 5 лет.
Авто
Audi добавила третий электромотор в Audi e-tron S
Для e-tron S Audi переместила больший электродвигатель на переднюю ось и установила два меньших двигателя на заднюю ось, по одному на каждое колесо.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Футбол
Вернер дал понять, что готов к переходу в «Ливерпуль»
Многие вещи говорят о том, что я, возможно, очень хорошо вписался бы в «Ливерпуль» со своим стилем игры.
Политика
США и движение «Талибан» подпишут соглашение 29 февраля
Космос
SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году
Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.
Космос
Получены данные, меняющие историю формирования Земли
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Политика
В СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что во время беспорядков в Новых Санжарах в посёлке были замечены профессиональные подстрекатели.
Политика
Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу
Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Футбол
«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере
Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры.
Происшествия
На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой
Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.