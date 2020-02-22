Подписание контракта политик назвал достижением властей Украины. Ранее сообщалось, что транзит российского газа в Европу через территорию Украины за январь сократился в три раза. Напомним, 20 декабря Москва и Киев заявили о согласовании нового договора на транзит газа сроком на пять лет.

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Москвой на транзит газа

Политика Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде «В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.

Единоборства Тайсон Фьюри избил Деонтея Уайлдера в реванше Американец должен сказать большое спасибо рефери и своему штабу, что остановили бой, не став дожидаться очередного падения от Деонтея.

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Политика Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.