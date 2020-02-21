Энергетика

Газета.RuГазета.RuГончарук назвал «заслугой» Киева контракт с Россией на транзит газа

Председатель украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не подписали в прошлом году договор на транзит газа из России в Европу через Украину, то в этом году стоимость энергоносителя была бы в три-четыре раза выше для украинцев.
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Известия21 февраля в 12:18

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Гончарук назвал «заслугой» Киева контракт с Россией на транзит газа

Газета.Ru21 февраля в 16:02

Гончарук рассказал, как транзитный контракт с Россией сдержал цены на газ

Piter.tv21 февраля в 11:11

На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ

РИА Новости21 февраля в 10:50

«Нафтогаз» считает заключение контракта о транзите с РФ своей заслугой, а не правительства

ТАСС21 февраля в 08:33
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
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