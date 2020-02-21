Председатель украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не подписали в прошлом году договор на транзит газа из России в Европу через Украину, то в этом году стоимость энергоносителя была бы в три-четыре раза выше для украинцев.

Гончарук назвал «заслугой» Киева контракт с Россией на транзит газа

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