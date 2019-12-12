с чего всё началось

В ноябре заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Общество Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году Известно, что в среднем россияне стали проводить на ресурсе 8 минут 35 секунд — это на 47 секунд дольше, чем в 2018 году.

Политика Путин принял отставку иркутского губернатора Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.

Единоборства Нурмагомедов рассказал, почему ему не нравится Фергюсон Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем ему не нравится американский боец Тони Фергюсон.

Общество Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Финансы Индекс РТС превысил отметку в 1500 пунктов впервые с октября 2013 года Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 1500,07 пункта, свидетельствуют данные торгов на 18:02 мск В последний раз индекс РТС находился на отметке выше 1500 пунктов в октябре 2013 года.

Транспорт Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

Наука Российские ученые проверили на прочность протезированный таз Артропластика тазобедренного сустава — нередкая в наши дни процедура, в ходе которой верхнюю часть бедренной кости пациента заменяют на металлическую ножку со сферическим элементом шарнира, а непосредственно в таз устанавливают чашку, в которой фиксируется головка шарнира.

Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Экономика Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019 В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.

Технологии Сотовые операторы объединятся для запуска 5G «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.