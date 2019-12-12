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RT на русскомRT на русскомГончарук оценил решение конгресса США по «Северному потоку — 2»

В ноябре заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
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с чего всё началось
"Украина благодарна за 337 голосов в поддержку санкций, связанных со строительством "Северного потока - 2". Это политический проект, который подрывает энергетическую безопасность Европы", - говорится в четверг в сообщении Офиса президента в Twitter
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