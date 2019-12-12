Политика
RT на русскомГончарук оценил решение конгресса США по «Северному потоку — 2»
В ноябре заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
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Игры
Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust
Стадия Facepunch Studios, создавшая «выживалку» Rust, ополчилась на пользователей, которые играют с помощью мышей Bloody и A4Tech.
Общество
Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году
Известно, что в среднем россияне стали проводить на ресурсе 8 минут 35 секунд — это на 47 секунд дольше, чем в 2018 году.
Общество
Фанаты пытались отпилить ноги у статуи Ибрагимовича
Политика
Путин принял отставку иркутского губернатора
Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Политика
Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Единоборства
Нурмагомедов рассказал, почему ему не нравится Фергюсон
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем ему не нравится американский боец Тони Фергюсон.
Биатлон
Шевнина стала лучшей из россиянок в суперспринте на Кубке IBU
Биатлонистка Ингела Андерссон из Швеции стала победительницей суперспринта на втором этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Риднау.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Происшествия
Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло
Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Финансы
Индекс РТС превысил отметку в 1500 пунктов впервые с октября 2013 года
Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 1500,07 пункта, свидетельствуют данные торгов на 18:02 мск В последний раз индекс РТС находился на отметке выше 1500 пунктов в октябре 2013 года.
Общество
Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа
Поклонники обратили внимание, что Анджелина без макияжа выглядит свежей.
Транспорт
Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады
Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Политика
Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
Наука
Российские ученые проверили на прочность протезированный таз
Артропластика тазобедренного сустава — нередкая в наши дни процедура, в ходе которой верхнюю часть бедренной кости пациента заменяют на металлическую ножку со сферическим элементом шарнира, а непосредственно в таз устанавливают чашку, в которой фиксируется головка шарнира.
Гаджеты
Apple начала продажи компьютера Mac Pro стоимостью до $52 599
Стоимость топовой версии компьютера составляет $52 599.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Гаджеты
Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Технологии
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Хоккей
«Витязь» обменял Аалтонена в СКА на права на Оберга
СКА и «Витязь» совершили обмен. В Петербург отправился финский нападающий Миро Аалтонен.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже
Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.
Политика
Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции следователю Александру Лаврову, который вёл в том числе дело режиссёра Кирилла Серебренникова.