Политика

Политика СегодняПолитика СегодняГончарук отреагировал на отказ Зеленского отправить его в отставку

Глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил о высоком «кредите доверия», который он получил от президента Владимира Зеленского, отказавшегося подписывать заявление об отставке. Об этом он написал в субботу, 18 января, у себя в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать81
с чего всё началось
"Осознавая возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране", — написал он на Facebook
.
РИА Новости01:43

Подробнее о событии

Гончарук объяснил, почему Зеленский отказался принять его отставку

Газета.Ru04:39

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

Российская газета03:29

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

РИА Новости01:43

Премьер Украины прокомментировал отказ принять его отставку

RT на русском03:10

Премьер-министр Украины отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку

Lenta.ru02:10

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

Московский Комсомолец02:01

Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку

РБК03:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Газета.Ru 08:32
Происшествия

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 06:56
Происшествия

Крупный пожар в Самаре — горит ресторан

Пожарные в Самаре борются с огнем, охватившим кровлю ресторана «Золотая пагода» в Кировском районе города, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Самарской области.
BFM.ru 09:40
Армия и оружие

Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

Газета.Ru вчера в 14:20
Политика

Зеленский не принял отставку премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Известия вчера в 12:29
Шоу-бизнес

Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди

Известная телеведущая Ксения Бородина решила подшутить над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.
Пятый канал 09:33
Биатлон

Российские биатлонисты повторили лучший результат сезона в эстафете

Мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой сборной Франции.
РБК 10:20
Политика

Даниил Егоров стал новым главой ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
РЕН ТВ вчера в 09:23
Общество

Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров

Газета.Ru вчера в 23:49
Политика

Варшава предъявила список похищенных Москвой предметов искусства

Посольство Польши в Москве предъявило список похищенных и уничтоженных СССР предметов польской культуры.
Lenta.ru 08:31
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Газета.Ru 08:52
Общество

Умер самый маленький человек в мире

Вечерняя Москва вчера в 13:51
Политика

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
РБК 09:55
Политика

Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Комсомольская правда вчера в 14:29
Авто

АвтоВАЗ начал выпуск «зимней» версии Lada Vesta

Сразу после выхода Lada Vesta с автоматической трансмиссией Jatco JF015E и мотором Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.) начала появляться информация о другой модификации модели.
SpeedMe вчера в 01:44
Гаджеты

Неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу

ToDay News Ufa 04:40
Армия и оружие

В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии

Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Rostov gazeta 08:09
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения мишени комплексом «Игла-С»

РИА Новости 05:30
Энергетика

На Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после подписания контракта на транзит газа с Россией Киеву удалось снизить тарифы для потребителей.
Известия 09:54
Армия и оружие

Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря

REGNUM вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Опубликовано фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича

Появилась первая фотография со свадебной церемонии греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III и бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.
Вести.Ru 10:33
Гаджеты

В продажу скоро поступят графеновые аккумуляторы

МонаВиста 01:56
Армия и оружие

На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России

В страхе перед военной конфронтации с Россией Швеция наращивает военный бюджет.
Взгляд.ру 10:42
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
Политика

Пушков ответил Помпео на слова о смене правительства России

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Твиттере прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о смене российского Кабинета министров.
Народные новости вчера в 21:10
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
Lenta.ru 06:42
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Общество

Первая смерть от употребления снюса зафиксирована в России

Первый смертельный случай употребления некурительных никотиносодержащих смесей зафиксирован в России.
Газета.Ru вчера в 07:49
Здоровье

Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным

Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
RuNews24.ru 02:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 6 сентября 2019 года. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Заместитель главы Офиса президента Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное