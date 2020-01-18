Политика
Политика СегодняГончарук отреагировал на отказ Зеленского отправить его в отставку
Глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил о высоком «кредите доверия», который он получил от президента Владимира Зеленского, отказавшегося подписывать заявление об отставке. Об этом он написал в субботу, 18 января, у себя в Facebook.
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с чего всё началось
"Осознавая возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране", — написал он на Facebook.РИА Новости01:43
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Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии
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Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
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Посольство Польши в Москве предъявило список похищенных и уничтоженных СССР предметов польской культуры.
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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
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Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
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Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после подписания контракта на транзит газа с Россией Киеву удалось снизить тарифы для потребителей.
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Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря
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Опубликовано фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича
Появилась первая фотография со свадебной церемонии греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III и бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.
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В продажу скоро поступят графеновые аккумуляторы
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На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России
В страхе перед военной конфронтации с Россией Швеция наращивает военный бюджет.
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Политика
Пушков ответил Помпео на слова о смене правительства России
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Твиттере прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о смене российского Кабинета министров.
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Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
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Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Общество
Первая смерть от употребления снюса зафиксирована в России
Первый смертельный случай употребления некурительных никотиносодержащих смесей зафиксирован в России.
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Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.