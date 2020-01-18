с чего всё началось

Глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил о высоком «кредите доверия», который он получил от президента Владимира Зеленского, отказавшегося подписывать заявление об отставке. Об этом он написал в субботу, 18 января, у себя в Facebook.

Гончарук отреагировал на отказ Зеленского отправить его в отставку

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