Политика

ФАНФАНГончарук отреагировал на отказ Зеленского принять его отставку

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
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Премьер-министр Украины отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку

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