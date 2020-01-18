Украинский премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.

Гончарук отреагировал на отказ Зеленского принять его отставку

Политика Мишустин пообещал отслеживать доходы россиян через единую систему Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.

Экономика Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.

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Шоу-бизнес Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.

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Экономика Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.

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Армия и оружие У России оказалось больше средств ПРО, чем у США ядерных МБР Как отмечают специалисты, даже в случае, если между Россией и США произойдёт военный конфликт и США решатся на применение ядерного оружия, находящегося на вооружении этой страны количества ядерных боеголовок попросту не хватит на то, чтобы прорвать оборону российских границ.