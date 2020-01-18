Политика
ФАНГончарук отреагировал на отказ Зеленского принять его отставку
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
Читать в источнике
Оценить199
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Футбол
Исламхан провел первую тренировку в «Зените»
Политика
Мишустин пообещал отслеживать доходы россиян через единую систему
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл гонку на этапе КМ в Чехии
Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжному спорту в Чехии.
Космос
Северный полюс Марса — спутник прислал невероятный снимок Красной планеты
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Религия
Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Экономика
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Авто
Jeep привезет в РФ три новинки в 2020 году
Политика
Главой ФНС назначен Даниил Егоров
Должность главы ФНС освободилась после того, как 16 января руководитель ведомства Михаил Мишустин был назначен премьер-министром России.
Политика
Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина»
Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».
Политика
Варшава поблагодарила МИД РФ за признание принесенной Польше несвободы
МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Футбол
Переговоры Соболева с ЦСКА приостановлены. Игрок вернулся в «Крылья»
Ранее самарцы начали сбор без Соболева, который в столице России вел переговоры с ЦСКА. Сейчас переговоры приостановлены.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Хоккей
Бобровский заявил, что ему нравится жить в США
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о том, как себя чувствует в США.
Армия и оружие
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Общество
В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Политика
Лавров прокомментировал свое назначение в новое правительство
Лавров прокомментировал свое назначение в новое правительство.
Наука
Ученые впервые создали стабильный полупроводниковый детектор нейтронов
Армия и оружие
У России оказалось больше средств ПРО, чем у США ядерных МБР
Как отмечают специалисты, даже в случае, если между Россией и США произойдёт военный конфликт и США решатся на применение ядерного оружия, находящегося на вооружении этой страны количества ядерных боеголовок попросту не хватит на то, чтобы прорвать оборону российских границ.
Единоборства
Макгрегор заработает $ 3 млн за бой с Серроне на UFC 246
Стало известно, сколько заработает Конор Макгрегор за бой с представителем США Дональдом Серроне.
Игры
CD Projekt RED перенесли дату выхода игры Cyberpunk 2077
Происшествия
На Ямале в ДТП погибли двое полицейских и мигрант
Космос
Зонд Cassini запечатлел полярные сияния на полюсе Сатурна
«Удивительно много вопросов, вращающихся вокруг полярных сияний Сатурна, остаются без ответа, даже после выдающегося успеха миссии Cassini», – признали ученые Ланкастерского университета, исследовавшие снимки.
Общество