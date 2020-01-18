Политика
ФедералПрессГончарук ответил на отказ Зеленского принять его отставку
Ранее «ФедералПресс» писал, что накануне премьер Украины Алексей Гончарук подал прошение об отставке. Тем не менее, оно было отклонено президентом Владимиром Зеленским. Глава Украины это объяснил тем, что дает Гончаруку и его правительству шанс.
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Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Гаджеты
Leica выпустила камеру для черно-белой фотографии за $8 300
Как объяснили в компании, переводом цветного снимка в черно-белый не удастся добиться качества, как у снимка, сделанного на камеру Leica M10 Monochrome.
Общество
Беспорядки в Бейруте: пострадали 165 человек
Происшествия
В Самаре потушили пожар в ресторане
Крупный пожар в ресторане в Самаре, где днем загорелась кровля, ликвидирован на площади 1200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей
Фрунзенский районный суд заключил под стражу на два месяца жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей - шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Абрамовича cправила свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вступила в брак с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Культура
Московский Театр наций открыл гастроли в Париже спектаклем «Дядя Ваня»
Государственный театр наций во главе с народным артистом РФ Евгением Мироновым представил в четверг вечером парижской публике спектакль "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова.
Общество
Путин назвал размер выплат ветеранам к 75-летию Победы
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Политика
РПЦ призвала богатых делиться с бедными
Церковь призывает богатых делиться с бедными, чтобы жизнь людей становилась лучше, а общество справедливее, заявил митрополит Волоколамский Иларион.
Общество
Фанаты «Зенита» провели акцию в честь прорыва блокады Ленинграда
Фанаты «Зенита» провели акцию в честь 77-летия прорыва ленинградской блокады. Годовщина события отмечается 18 января.
Наука
Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью
В США ученые подтвердили, что кошки способны питаться человеческой плотью.
Политика
Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
Киберспорт
Групповой этап DreamLeague Leipzig Major: NaVi и Virtus.pro дадут жару
Chaos Esports Club 4. beastcoast Группа С: "Зверя нет сильней медведя" Состав группы: Alliance Invictus Gaming Reality Rift Virtus.pro Открывающие пары: Reality Rift — Invictus Gaming Alliance — Virtus.pro Наше мнение: Invictus Gaming и Alliance уже сыграли на MDL Chengdu Major свой первый мейджор в сезоне, что определенно придаст им уверенности на турнире в Лейпциге.
Армия и оружие
У России оказалось больше средств ПРО, чем у США ядерных МБР
Как отмечают специалисты, даже в случае, если между Россией и США произойдёт военный конфликт и США решатся на применение ядерного оружия, находящегося на вооружении этой страны количества ядерных боеголовок попросту не хватит на то, чтобы прорвать оборону российских границ.
Транспорт
Платную парковку введут на 80 улицах Москвы с 17 февраля
Платный режим будет введен на 80 столичных улицах, сообщает пресс-служба ГКУ АМПП.
Общество
Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране
Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Шоу-бизнес
Стало известно, как дочь Петросяна относится к Степаненко
Спорт
Лыжник Александр Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).
Политика
Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает правильной практику, когда глава государства бессрочно находится у власти, передает РИА "Новости".
Происшествия
Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске
Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера.
Футбол
«Реал» победил «Севилью» в 20-м туре Примеры
Мадридский «Реал» обыграл «Севилью» в матче 20-го тура испанской футбольной Примеры. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 2:1
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Киберспорт
Natus Vincere может заменить GuardiaN на игрока forZe
Вместе с forZe игрок занимает 13-е место в мировом рейтинге команд по CS: GO, NAVI располагается на восьмой строчке.