Общество

RT на русскомRT на русскомГончарук пошутил о выплате ипотеки на Украине «торговлей оружием»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в настоящее время из-за высоких процентных ставок ипотека для многих граждан остаётся недоступной, пошутив, что для выплаты такой ипотеки придётся торговать наркотиками или оружием.
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с чего всё началось
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил
 в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
РБК05:43

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Гончарук пошутил о выплате ипотеки на Украине «торговлей оружием»

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Национальная служба новостей08:19

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Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
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Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
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При авиаударе в Идлибе погибли 13 турецких военных

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Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
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СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии

Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild.
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Поиск жизни в космосе грозит человечеству смертельными вирусами

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Мать стоявшего на гречке ребенка отправили в колонию

По данным следствия, отчим ребенка весной 2019 года не менее шести раз ставил мальчика коленями на гречку на длительное время ― от двух до девяти часов.
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
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