Общество
RT на русскомГончарук пошутил о выплате ипотеки на Украине «торговлей оружием»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в настоящее время из-за высоких процентных ставок ипотека для многих граждан остаётся недоступной, пошутив, что для выплаты такой ипотеки придётся торговать наркотиками или оружием.
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Общество
Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
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Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия.
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«Реал» может отказаться от трансфера Мбаппе, чтобы подписать Холанда
По данным источника, «Реал» собирается отказаться от трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и бросит все силы, чтобы подписать контракт с Холандом.
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Голливудский актер Джордж Клуни может купить «Малагу»
Американская группа инвесторов во главе с голливудским актером Джорджем Клуни рассматривает вариант покупки испанского клуба «Малага».
Общество
Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса
Комментируя создание вакцины, в госкомитете по здравоохранению сообщили, что некоторые виды разрабатываемых в Китае видов вакцин уже тестируют на животных.
Политика
Посольство РФ обеспокоено обвинениями о «вмешательстве» в выборы в США
«Посольство России в Соединённых Штатах выражает глубокую озабоченность раскруткой новой спирали спекуляций о мнимом «вмешательстве» России в выборы США», — говорится в сообщении ведомства.
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Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
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Почему нужно чаще есть курагу, рассказали специалисты
Технологии
Моя отрава: названы опасные приложения для смартфонов
Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напомнил, что многие пользователи, сами того не зная, скачивают на телефон опасные приложения.
Транспорт
En+ Group: на дороге по плотине Иркутской ГЭС значительно снизилась аварийность
На автомобильной дороге, проходящей по плотине Иркутской ГЭС компании En+ Group, с октября 2019 года значительно снизилась аварийность.
Политика
Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой назвал ведущую Бенджамином Баттоном
Муж Леры Кудрявцевой показал фанатам архивный снимок, сделанный в самом начале отношений, зародившихся девять лет назад.
Здоровье
В Гонконге число заразившихся коронавирусом возросло до 74
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Гонконге за выходные дни увеличилось на четыре и достигло 74.
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Общество
В Японии скончался старейший мужчина на Земле
Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет.
Политика
О ликвидации Пенсионного фонда Украины заговорили во фракции «Слуга народа»
О возможной ликвидации Пенсионного фонда Украины рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова По словам Третьяковой, депутаты Верховной рады допускают возможность прекращения деятельности Пенсионного фонда Украины, что по их мнению, начнет перезагрузку формы его существования ПФУ, а ликвидация это лишь один из вариантов.
Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Экономика
В России изменят правила выдачи кредитов
В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.
Кино
Грег Уильямс выложил в Сеть кадры со съемок фильма «Веном 2»
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
Общество
Синоптики обещают необычно высокую температуру регионам России
Необычно высокая температура прогнозируется в Москве, Краснодарском крае, Якутии и нескольких других российских регионах на этой неделе.
Хоккей
Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти
Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.
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Павел Буре в четвертый раз станет отцом
Хоккеист Павел Буре снова станет отцом. Супруги до последнего не афишировали беременность Алины Буре.