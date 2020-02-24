с чего всё началось

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в настоящее время из-за высоких процентных ставок ипотека для многих граждан остаётся недоступной, пошутив, что для выплаты такой ипотеки придётся торговать наркотиками или оружием.

Гончарук пошутил о выплате ипотеки на Украине «торговлей оружием»

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