Общество

RT на русскомRT на русскомГончарук пошутил о выплате ипотеки на Украине «торговлей оружием»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в настоящее время из-за высоких процентных ставок ипотека для многих граждан остаётся недоступной, пошутив, что для выплаты такой ипотеки придётся торговать наркотиками или оружием.
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с чего всё началось
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил
 в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
РБК05:43

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Гончарук пошутил о выплате ипотеки на Украине «торговлей оружием»

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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
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