Общество
RT на русскомГончарук пошутил о выплате ипотеки на Украине «торговлей оружием»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в настоящее время из-за высоких процентных ставок ипотека для многих граждан остаётся недоступной, пошутив, что для выплаты такой ипотеки придётся торговать наркотиками или оружием.
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Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Общество
Китай разработал вакцину против коронавируса
Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Политика
Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова
Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии, в честь Бориса Немцова.
Космос
Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку
Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Бучневич и Шестёркин попали в аварию
Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающий Павел Бучневич и вратарь Игорь Шестёркин попали в автомобильную аварию.
Политика
Опрос показал снижение уровня доверия Зеленскому до 51,5%
Рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому в феврале снизился до 51,5%, показал опрос Центра Разумкова.
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс трогательно поздравил дочь с 18-летием
Помимо Дня защитника Отечества музыкант празднует день рождения своей дочери Евы.
Музыка
Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Политика
Киев не выплатил деньги, которые обещал освобожденным пленным
Интернет
Facebook заплатит пользователям за голосовые записи
Facebook пользователям заплатит за голосовые сообщения, которые в дальнейшем будут использовать для улучшения системы распознавания речи.
Общество
В Италии от коронавируса скончался четвертый человек
Число погибших от коронавируса в Италии возросло до четырех. Сегодня ночью умер 84-летний мужчина, госпитализированный в городе Бергамо.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Политика
Суд вернул Насирову кресло главы ГФС, но саму службу собираются ликвидировать
Романа Насирова восстановили на посту главы Государственной фискальной службы Украины.
Происшествия
Маршрутка столкнулась с грузовиком в Киеве
В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате чего пострадали 12 человек.
Общество
В Польше хотят разрешить украинцам трудиться в 2 раза дольше
Основными трудовыми мигрантами в Польше стали украинцы.
Наука
Найден способ сделать 3D-изделия более прочными
Учеными была предложена методика повышения прочности 3D-изделий, которая основана на изучении связи между температурными параметрами процесса печати и структурой изделий.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов
На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
Финансы
Акции российских компаний резко подешевели на торгах в Лондоне
Глобальные депозитарные расписки российских компаний, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже, резко подешевели на фоне распространения коронавируса.
Происшествия
Боксер Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе
Гаджеты
Коронавирус вынудил Honor демонстрировать новинки в онлайн-трансляции
Китайская компания представила новые поколения ноутбуков MagicBook 14 и 15, смартфоны Honor 9X Pro и Honor View 30 Pro, оснащенный процессором Kirin 990 и поддержкой сетей пятого поколения (5G), беспроводные наушники Honor Magic Earbuds и новую версию умных часов Honor MagicWatch 2. Во время трансляции было рассказано о технических особенностях новинок и объявлена цена на эти устройства.