с чего всё началось

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в настоящее время из-за высоких процентных ставок ипотека для многих граждан остаётся недоступной, пошутив, что для выплаты такой ипотеки придётся торговать наркотиками или оружием.

Гончарук пошутил о выплате ипотеки на Украине «торговлей оружием»

Общество Китай разработал вакцину против коронавируса Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.

Политика Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии, в честь Бориса Немцова.

Космос Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.

Музыка Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".

Интернет Facebook заплатит пользователям за голосовые записи Facebook пользователям заплатит за голосовые сообщения, которые в дальнейшем будут использовать для улучшения системы распознавания речи.

Общество В Италии от коронавируса скончался четвертый человек Число погибших от коронавируса в Италии возросло до четырех. Сегодня ночью умер 84-летний мужчина, госпитализированный в городе Бергамо.

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Общество ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.

Политика Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука» Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.