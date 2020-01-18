Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку

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