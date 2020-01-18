Политика
Вести.RuГончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Читать в источнике
Оценить188
Подробнее о событии
Показать все источники
Гончарук впервые высказался после того, как президент сохранил его премьер-министром Украины
Комсомольская правда02:54
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Даша Жукова сыграла свадьбу в Швейцарии
Вчера же Даша Жукова и Ставрос Ниархос устроили для себя пышное торжество в Санкт-Морице, куда прибыли 300 приглашенных.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Здоровье
На Украине сотни зубных врачей потеряют работу из-за закона 17-летней давности
На Украине в апреле 2020 года могут лишиться работы сотни зубных врачей, имеющих не высшее, а среднее образование.
Энергетика
Армения ведет переговоры с «Газпромом» о фиксировании цен на 10 лет
В Армении сообщили, что власти ведут переговоры с дочерней компанией "Газпрома" о механизмах фиксированного ценообразования на поставки газа в течение 10 лет.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Политика
«Единая Россия» назвала трех министров из «черного списка»
Всего в «черном списке» партии оказались трое – к ним было больше всего претензий.
Происшествия
В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант
В столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе погибли двое полицейских и иностранец, которого планировалось выдворить из страны, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Баскетбол
ЦСКА победил «Басконию», Джеймс набрал 33 очка
ЦСКА обыграл «Басконию» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком стал Майк Джеймс, набравший 33 очка.
Экономика
Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Политика
Путин возложил цветы к «Рубежному камню»
Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области, установленному в честь более чем 60 тысяч бойцов, погибших за спасение Ленинграда.
Общество
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
Экономика
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Футбол
Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призвала своих подписчиков считать купальники
Чтобы подогреть интерес к своей персоне, Бузова предложила подписчикам игру: угадать, сколько комплектов она прихватила с собой на отдых.
Футбол
«Реал» является фаворитом в матче с «Севильей»
Центральный матч 20-го тура чемпионата Испании пройдёт на «Сантьяго Бернабеу», где «Реал» примет «Севилью».
Общество
В России зафиксировали первый случай смерти из-за снюса
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей.
Политика
Украина намерена уменьшить «напряженность» в отношениях с Россией
Украинские власти разрабатывают проект стратегии национальной безопасности Украины, который предусматривает меры по уменьшению напряженности в двусторонних отношениях с Россией.
Культура
В первоначальной версии «Ведьмак» выглядел совсем по-другому
Зрители уже привыкли к образу Ведьмака и познакомились с сюжетной линией, но оказалось, что в первоначальной версии некоторые сцены в сериале выглядели по-другому.
Происшествия
Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор
Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Политика
Главой ФНС назначен Даниил Егоров
Должность главы ФНС освободилась после того, как 16 января руководитель ведомства Михаил Мишустин был назначен премьер-министром России.
Общество
Boeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX
Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов семейства 737 MAX.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Политика
Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам
С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
Футбол
Бывший форвард «Спартака» Барриос стал игроком команды Марадоны
Политика
Зеленский отказался принять отставку премьер-министра Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.