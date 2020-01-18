Политика

Вести.RuВести.RuГончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
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Украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 6 сентября 2019 года. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Заместитель главы Офиса президента Украины.
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