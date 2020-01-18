Политика
Вести.RuГончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
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Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Наука
Выгорание связали с повышенным риском развития мерцательной аритмии
Авторы работы обнаружили, что риск развития мерцательной аритмии у людей с самыми высокими баллами по шкале выгорания на 20 процентов выше, чем у людей с самыми низкими.
Политика
США и Китай подписали соглашение по первой фазе торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ в ходе церемонии, прошешей в среду в Белом доме, подписали соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров, сообщает ТАСС.
Биатлон
Российские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на Кубке мира
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Наука
Обнаружили останки древнейших лесов на планете
Ученые обнаружили останки древнейших лесов на планете.
Происшествия
В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки
Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Наука
Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью
Американские ученые засняли, как две бездомные кошки, которые оказались в научно-исследовательском учреждении, где изучают разложение тела, поедали человеческую плоть.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Футбол
Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком»
Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Политика
Медведев назвал смену правительства естественной для страны ситуацией
Медведев выразил надежду, что после объявления об отставке правительства и назначения премьером бывшего главу Федеральной налоговой службы Мишустина и до формирования нового кабмина «все будет надлежащим образом происходить».
Футбол
Бывший форвард «Спартака» перешел в команду Марадоны
Бывшая команда Барриоса занимает 20-е место с 15 очками после 16 туров, а клуб из Ла-Платы, который по ходу чемпионата возглавил Диего Марадона, располагается на 21-й строчке с 14 баллами.
Политика
Трамп призвал духовного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует быть очень осторожным со своими словами.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Политика
Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Происшествия
Десятилетняя девочка, пропавшая в Новосибирской области, найдена живой
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Экономика
Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов
Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам
С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
Шоу-бизнес
Алсу заподозрили в беременности
Некоторые подписчики знаменитости не удержались, поинтересовавшись можно ли ее поздравить с беременностью.
Общество
Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров
Происшествия
В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант
Погибшими в столкновении двух автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе оказались двое сотрудников полиции и иностранный гражданин, которого планировалось выдворить из страны, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Шоу-бизнес
«10 фактов обо мне»: Кристина Асмус рассекретила свою жизнь
Политика
Путин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения
Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.