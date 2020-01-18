Политика

Вести.RuВести.RuГончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
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Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

Российская газета03:29

Премьер-министр Украины отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку

Lenta.ru02:10

Премьер Украины прокомментировал отказ принять его отставку

RT на русском03:10

Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку

РБК03:21

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

Московский Комсомолец02:01

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его прошение об отставке

Газета.Ru01:51

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

РИА Новости01:43
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Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 6 сентября 2019 года. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Заместитель главы Офиса президента Украины.
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