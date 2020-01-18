Политика
РИА НовостиГончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
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Здоровье
Вода может помочь в борьбе с лишним весом
Регулярное употребление воды натощак и сбалансированная питание в течение дня поможет постепенно снизить вес, а также нормализовать давление и уровень сахара в крови.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России
Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Здоровье
Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Экономика
Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году
По словам Дроздова, к 2022 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 18 290 рублей. К показателю 2019 года рост составит 18,26%.
Кино
Федор Добронравов работает над новым сезоном «Сватов»
Федор Добронравов поделился, что зрители скоро увидят новый сезон популярного комедийного сериала «Сваты», сообщают СМИ.
Происшествия
Землетрясение произошло в Новосибирской области
Как сообщало ИА REGNUM, 17 января землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Китая.
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Хоккей
Кучеров оформил дубль в матче против «Виннипега»
Форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипег Джетс".
Футбол
Курзава согласовал пятилетний контракт с «Арсеналом»
Француз согласовал контракт с лондонским «Арсеналом». Соглашение будет действовать в течение пяти лет.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-10 биатлонной эстафеты этапа в Рупольдинге
Общество
В Екатеринбурге начали сносить здание в стиле конструктивизм
В Екатеринбурге разворачивается скандал со сносом здания бывшего Профтехкомбината Верх-Исетского завода, которое было построено в 1931 году в стиле конструктивизм по проекту Вениамина Соколова.
Политика
Путин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения
Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Гаджеты
Аналитики пояснили, как дефицит процессоров поможет Intel зарабатывать больше
Источник изображения: Intel По мнению авторов прогноза, в четвёртом квартале Intel могла заработать больше, чем ожидалось изначально.
Общество
Умер самый маленький человек в мире
Футбол
Геннадий Орлов: «Почему бы не сделать РПЛ закрытой лигой с потолком зарплат?»
Плюс расширение лиги, считаю, повысит коммерческую составляющую клубов.
Игры
SEGA проводит бесплатные выходные для игр серии Endless
Компания SEGA к своей годовщине решила устроить игрокам знакомство с серией Endless.
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Общество
В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX
Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
Музыка
Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням
По информации издания, Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням популярного певца Григория Лепса.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье
Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную деятельность" России, которая якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях.
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве
Происшествия
МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского
Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
Армия и оружие
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Экономика
Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов
Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
Футбол
Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.