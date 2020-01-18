Политика

РИА НовостиРИА НовостиГончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
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Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

Московский Комсомолец02:01

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

Аргументы и Факты02:36

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

РЕН ТВ02:28

Премьер-министр Украины отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку

Lenta.ru02:10

Премьер Украины прокомментировал отказ принять его отставку

RT на русском03:10

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его прошение об отставке

Газета.Ru01:51

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

РИА Новости01:43
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Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
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Как сообщало ИА REGNUM, 17 января землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Китая.
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В Екатеринбурге разворачивается скандал со сносом здания бывшего Профтехкомбината Верх-Исетского завода, которое было построено в 1931 году в стиле конструктивизм по проекту Вениамина Соколова.
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Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.
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Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную деятельность" России, которая якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях.
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Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 6 сентября 2019 года. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Заместитель главы Офиса президента Украины.
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