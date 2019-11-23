Политика

Газета.RuГазета.RuМиссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
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Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ на Украине

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