Политика

РЕН ТВРЕН ТВГончарук просит суд запретить Раде рассматривать вопрос о его отставке

Истец (Гончарук) просит суд запретить председателю Разумкову "до вынесения решения по существу" включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания 4 марта вопрос об отставке премьер-министра Украины или кого-либо другого из кабинета министров.
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Сообщение об иске украинского премьера по поводу отставки опровергли

Lenta.ruвчера в 14:00

Правительство Украины опровергло информацию об обращении Гончарука в суд из-за отставки

ТАССвчера в 13:50

В кабмине Украины опровергли информацию о поданном Гончаруком иске

РБКвчера в 14:46

В кабмине Украины опровергли информацию об иске Гончарука к Разумкову

Московский Комсомолецвчера в 13:39

Спикер Рады сообщил о поданном премьер-министром заявлении об отставке

Говорит Москвавчера в 13:28

Гончарук просит суд запретить Раде рассматривать вопрос о его отставке

РЕН ТВвчера в 12:53

Кабмин Украины опроверг данные об иске Гончарука по поводу отставки

Газета.Ruвчера в 13:52
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Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском вчера в 04:38
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости 02:42
Общество

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
РИА Новости вчера в 10:54
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM вчера в 02:40
Общество

Стандартный вычет на ребенка-инвалида

Стандартный налоговый вычет на ребенка-инвалида в размере 12 000 рублей предоставляют родителю в случае, если ребенок является инвалидом в возрасте до 18 лет.
Бухгалтерия.ру 01:51
Экономика

Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
Газета.Ru 01:59
Транспорт

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
РБК вчера в 22:19
Общество

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Поправку о конфискации имущества коррупционеров предложили внести в Конституцию РФ, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 11:15
Музыка

Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

РБК 02 марта в 14:45
Армия и оружие

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Политика

Непал пригласил российских военных совместно покорить Эверест

Министерство обороны Непала направило в российское военное ведомство приглашение подняться в этом году на высочайшую вершину Земли - гору Эверест - в составе международной команды с участием также Китая, Индии и США, ждет ответа от российской стороны, сообщил в интервью РИА Новости посол южноазиатской республики в РФ Риши Рам Гхимире.
РИА Новости 02:36
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Федор и Светлана Бондарчук после развода продолжают вместе заботиться о дочери. Ранее Светлана объясняла, почему Варя живет за рубежом.
Комсомольская правда вчера в 09:35
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия вчера в 20:07
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Энергетика

Лукашенко в четыре раза повысил акцизы на автомобильное топливо

Александр Лукашенко подписал указ № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо», которым с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены акцизы на бензины и солярку, а также стимулируется «давальческая» переработка нефти в Белоруссии.
REGNUM вчера в 14:33
Политика

Котюков назначен на пост замминистра финансов

Бывший глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков назначен на должность заместителя министра финансов.
iReactor вчера в 05:51
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК вчера в 06:34
Армия и оружие

МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок, которая внедряется на МиГ-29 и МиГ-35, сообщили журналистам в пресс-службе корпорации.
РИА Новости 02:44
Происшествия

Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м

На территории рынка в Адлере произошло возгорание, огнем охвачено 500 кв. м. Об этом сообщили ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду, 4 марта.
Известия 01:00
Общество

Правительство запретило вывозить из России медицинские маски

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
RT на русском 01:11
Единоборства

Емельяненко и Канделаки разругались в социальных сетях

NewInform вчера в 20:31
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбу в рационе

МедиаПоток 02 марта в 08:31
Происшествия

Глава Михайловки был задержан сотрудниками УФСБ области

Сергей Фомин сел в кресло главы района 27 октября 2017 года после решения Михайловской городской Думы. по информации официального сайта Михайловки, мэр родился в 1980 году.
Волжская правда (г. Волжский) 02:15
Футбол

Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

В Иркутске произошло массовое отравление готовой продукцией из «Слаты»

Сегодня утром, 4 марта, в Иркутске в инфекционную больницу экстренно госпитализировали десять человек с диагнозом пищевой токсикоинфекции.
Байкал24 00:31
Общество

В России изменен срок введения обязательной маркировки обуви

Правительство страны приняло решение о переноса срока введения обязательной маркировки обуви с 1 марта на 1 июля.
TatCenter вчера в 23:00
Политика

РБК: Путин утвердит поправки в Конституцию в день присоединения Крыма

Президент России Владимир Путин подпишет поправки в Конституцию в день присоединения Крыма к России — 18 марта.
БИЗНЕС Online 02:28
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка

В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Woman.ru 00:48
Финансы

Объем торгов на рынках Мосбиржи в феврале вырос на 11,5%

Объем торгов на фондовом рынке в феврале вырос на 71,4% - до 3,952 трлн рублей, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями - на 121,5%, достигнув максимального значения с 2011 года - 1,683 трлн рублей.
ТАСС вчера в 10:36
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
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