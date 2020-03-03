Политика
РЕН ТВГончарук просит суд запретить Раде рассматривать вопрос о его отставке
Истец (Гончарук) просит суд запретить председателю Разумкову "до вынесения решения по существу" включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания 4 марта вопрос об отставке премьер-министра Украины или кого-либо другого из кабинета министров.
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В кабмине Украины опровергли информацию об иске Гончарука к Разумкову
Московский Комсомолецвчера в 13:39
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Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Общество
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
Стандартный вычет на ребенка-инвалида
Стандартный налоговый вычет на ребенка-инвалида в размере 12 000 рублей предоставляют родителю в случае, если ребенок является инвалидом в возрасте до 18 лет.
Экономика
Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
Транспорт
Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД
На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Поправку о конфискации имущества коррупционеров предложили внести в Конституцию РФ, сообщает «РИА Новости».
Музыка
Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Политика
Непал пригласил российских военных совместно покорить Эверест
Министерство обороны Непала направило в российское военное ведомство приглашение подняться в этом году на высочайшую вершину Земли - гору Эверест - в составе международной команды с участием также Китая, Индии и США, ждет ответа от российской стороны, сообщил в интервью РИА Новости посол южноазиатской республики в РФ Риши Рам Гхимире.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Федор и Светлана Бондарчук после развода продолжают вместе заботиться о дочери. Ранее Светлана объясняла, почему Варя живет за рубежом.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»
Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Энергетика
Лукашенко в четыре раза повысил акцизы на автомобильное топливо
Александр Лукашенко подписал указ № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо», которым с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены акцизы на бензины и солярку, а также стимулируется «давальческая» переработка нефти в Белоруссии.
Политика
Котюков назначен на пост замминистра финансов
Бывший глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков назначен на должность заместителя министра финансов.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Армия и оружие
МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок
Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок, которая внедряется на МиГ-29 и МиГ-35, сообщили журналистам в пресс-службе корпорации.
Происшествия
Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м
На территории рынка в Адлере произошло возгорание, огнем охвачено 500 кв. м. Об этом сообщили ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду, 4 марта.
Общество
Правительство запретило вывозить из России медицинские маски
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
Единоборства
Емельяненко и Канделаки разругались в социальных сетях
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбу в рационе
Происшествия
Глава Михайловки был задержан сотрудниками УФСБ области
Сергей Фомин сел в кресло главы района 27 октября 2017 года после решения Михайловской городской Думы. по информации официального сайта Михайловки, мэр родился в 1980 году.
Футбол
Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА
Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
Происшествия
В Иркутске произошло массовое отравление готовой продукцией из «Слаты»
Сегодня утром, 4 марта, в Иркутске в инфекционную больницу экстренно госпитализировали десять человек с диагнозом пищевой токсикоинфекции.
Общество
В России изменен срок введения обязательной маркировки обуви
Правительство страны приняло решение о переноса срока введения обязательной маркировки обуви с 1 марта на 1 июля.
Политика
РБК: Путин утвердит поправки в Конституцию в день присоединения Крыма
Президент России Владимир Путин подпишет поправки в Конституцию в день присоединения Крыма к России — 18 марта.
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка
В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Финансы
Объем торгов на рынках Мосбиржи в феврале вырос на 11,5%
Объем торгов на фондовом рынке в феврале вырос на 71,4% - до 3,952 трлн рублей, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями - на 121,5%, достигнув максимального значения с 2011 года - 1,683 трлн рублей.