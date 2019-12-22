Энергетика
ФАНГончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию. По словам Гончарука, подписание контракта позволит не поднимать цену на газ.
Читать в источнике
Оценить140
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинский премьер рассказал про подписание протокола о транзите газа
Красная весна21 декабря в 15:18
Премьер Украины рассказал о снижении цен за коммунальные услуги после соглашения с Россией
Коммерсантъвчера в 04:16
Киев обещал снизить стоимость отопления после подписания контракта с Газпромом
Взгляд.ру21 декабря в 14:45
Премьер Украины заявил, что протокол по газу с РФ позволит снизить цены на коммуналку
ПРАЙМ21 декабря в 14:45
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Гаджеты
Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»
Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Футбол
РФС сократил условное отстранение Гинера на три месяца
Напомним, 13 декабря комитет по этике РФС вынес решение об отстранении Гинера на 12 месяцев от футбольной деятельности, девять из них - условно, а также оштрафовал на один млн рублей.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
Политика
Медведев анонсировал завершение строительства «Северного потока-2»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал завершение строительства газопровода «Северный поток-2» несмотря на санкции США.
Политика
Козак опроверг наличие контрактов на прямые поставки газа на Украину
Напомним, как сообщало ИА Красная Весна, ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» рассказал, что Россия и Украина заключили 5-летний контракт на транзит газа, а если за этот срок не появится претензий и конфликтов, то российская сторона готова продлить договор на следующий регуляторный период.
Политика
Зеленский подписал закон о статусе участников боевых действий
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает добровольцам статус участников боевых действий.
Происшествия
Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией
Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.
Хоккей
Россия забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ
Молодёжная сборная России разгромила Словакию в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года (9:1).
Экономика
Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов
В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов.
Общество
Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.
Общество
Около трети россиян назвали 2019 год труднее предыдущих
Уходящий 2019 год был труднее для России, чем предыдущий, считают 37% граждан, следует из опроса Левада-центра.
Игры
До конца января бесплатно раздают динамическую тему Ghost of Tsushima
Sucker Punch выпустила динамическую тему Ghost of Tsushima, которую до 31 января можно активировать бесплатно по специальному промокоду — он уникален для каждого региона PlayStation Store.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Гаджеты
Xiaomi может выпустить Pocophone F2 в 2020 году
Корпорация Xiaomi планирует вывести смартфон Pocophone F2 на мировой рынок уже в 2020 году.
Наука
Опухоль на чипе ускорит тестирование новых лекарств от рака
Новый миниатюрный прибор имитирует окружающую среду организма человека, позволяя проверять действие новых потенциальных лекарств в приближенных к реальным условиях, пишет EurekAlert.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Армия и оружие
В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Футбол
Дзюба вновь признан лучшим футболистом России
Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года.
Политика
Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке
Президент Владимир Путин пошутил над своим полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который взял палку колбасы на выставке сельхозпродукции в Адыгее.
Общество
В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу
"Дело Топоровских" История началась в октябре 2017 года, когда в музее изящных искусств в бельгийском городе Гент были выставлены входящие в состав коллекции Тодоровского 24 ранее неизвестных работы российских авангардистов начала прошлого века, включая Казимира Малевича, Василия Кандинского и других.
Политика
Какие страны быстрее всего росли в этом десятилетии
Быстрее всего в 2010-е гг. росла экономика Эфиопии, выявило исследование Financial Times.
Гаджеты
В Сети появились характеристики смартфона Samsung Galaxy Note10 Lite
В Интернете появились полные технические характеристики ожидаемой многими новинки от Samsung — смартфона Galaxy Note10 Lite, который представляет собой удешевленную версию Note10.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.