Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию. По словам Гончарука, подписание контракта позволит не поднимать цену на газ.

Гончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев

Гаджеты Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха» Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.

Футбол РФС сократил условное отстранение Гинера на три месяца Напомним, 13 декабря комитет по этике РФС вынес решение об отстранении Гинера на 12 месяцев от футбольной деятельности, девять из них - условно, а также оштрафовал на один млн рублей.

Авто Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Политика Козак опроверг наличие контрактов на прямые поставки газа на Украину Напомним, как сообщало ИА Красная Весна, ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» рассказал, что Россия и Украина заключили 5-летний контракт на транзит газа, а если за этот срок не появится претензий и конфликтов, то российская сторона готова продлить договор на следующий регуляторный период.

Происшествия Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.

Хоккей Россия забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ Молодёжная сборная России разгромила Словакию в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года (9:1).

Общество Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.

Игры До конца января бесплатно раздают динамическую тему Ghost of Tsushima Sucker Punch выпустила динамическую тему Ghost of Tsushima, которую до 31 января можно активировать бесплатно по специальному промокоду — он уникален для каждого региона PlayStation Store.

Наука Опухоль на чипе ускорит тестирование новых лекарств от рака Новый миниатюрный прибор имитирует окружающую среду организма человека, позволяя проверять действие новых потенциальных лекарств в приближенных к реальным условиях, пишет EurekAlert.

Армия и оружие В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Футбол Дзюба вновь признан лучшим футболистом России Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года.

Политика Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке Президент Владимир Путин пошутил над своим полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который взял палку колбасы на выставке сельхозпродукции в Адыгее.

Общество В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу "Дело Топоровских" История началась в октябре 2017 года, когда в музее изящных искусств в бельгийском городе Гент были выставлены входящие в состав коллекции Тодоровского 24 ранее неизвестных работы российских авангардистов начала прошлого века, включая Казимира Малевича, Василия Кандинского и других.

Гаджеты В Сети появились характеристики смартфона Samsung Galaxy Note10 Lite В Интернете появились полные технические характеристики ожидаемой многими новинки от Samsung — смартфона Galaxy Note10 Lite, который представляет собой удешевленную версию Note10.