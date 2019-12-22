Энергетика

ФАНФАНГончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию. По словам Гончарука, подписание контракта позволит не поднимать цену на газ.
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