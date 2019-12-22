Энергетика

ФАНФАНГончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию. По словам Гончарука, подписание контракта позволит не поднимать цену на газ.
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Премьер Украины рассказал о снижении цен за коммунальные услуги после соглашения с Россией

Коммерсантъ04:16

Украинский премьер рассказал про подписание протокола о транзите газа

Красная веснавчера в 15:18

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Известиявчера в 17:42

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Газета.Ruвчера в 15:33

Украинцам пообещали снизить цены на отопление после соглашения с Россией

РБК03:19

Киев обещал снизить стоимость отопления после подписания контракта с Газпромом

Взгляд.рувчера в 14:45

Премьер Украины заявил, что протокол по газу с РФ позволит снизить цены на коммуналку

ПРАЙМвчера в 14:45
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Армия и оружие

Армия Сирии отбила атаку боевиков в Идлибе

Ранее Боренков сообщал, что в результате атаки боевиков в провинции Идлиб погибли трое сирийских солдат, ещё 20 получили ранения.
RT на русском 14:20
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Общество

Рэпер перекрыл движение в центре Москвы ради клипа

Певец-стритрейсер Григорий Зироян, который известен своими выходками на дороге, перекрыл движение на Новом Арбате в Москве ради съемок клипа.
Газета.Ru 13:12
Политика

В Хорватии проходят выборы президента

Первый тур президентских выборов начался в Хорватии.
Коммерсантъ 02:26
Кино

Леонардо Ди Каприо рассказал, как его «тошнит» от жалоб актёров

Ореанда-Новости 12:12
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи

Военное дело вчера в 06:06
Происшествия

В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска, которого подозревают в убийстве трехлетней дочки.
Российская газета 12:37
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря

Овен Смело назначайте важные встречи.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 23:00
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Культура

Кирилл Цыганов из Кстова стал победителем шоу «Танцы»

Названы имена победителей в шоу «Танцы». Победа досталась Кириллу Цыганову из Кстова Нижегородской области.
Нижегородская Правда 20 декабря в 08:41
Политика

Боливия присоединилась к «Группе Лимы»

Боливия присоединилась к «Группе Лимы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны.
RT на русском 14:38
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК 14:40
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия 20 декабря в 19:51
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости 07:58
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Космос

Зонд «Паркер» и удивительные открытия погружения в атмосферу Солнца

Москва 24 вчера в 16:26
Происшествия

В Новой Москве в канализационном люке нашли тела двух рабочих

В одном из канализационных люков в Новой Москве обнаружены тела рабочих. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.
РБК 10:21
Происшествия

Экс-полковник Захарченко получил в колонии выговор за пропуск столовой

РИА Новости 11:40
Политика

Еврокомиссия не поддержала санкции США против «Северного потока-2»

По словам представителя ЕК, Евросоюз (ЕС) не поддерживает ограничительных мер против предприятий, «ведущих легальный бизнес».
РБК вчера в 06:37
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Футбол

Моуринью: Сон получил очень странную красную карточку

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о красной карточке, которую получил нападающий команды Сон Хын Мин в домашнем матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:2). В середине второго тайма Сон ударил защитника «Челси» Антонио Рюдигера ногой в корпус, когда упал на газон в результате борьбы за мяч.
Чемпионат 14:26
Спорт

Трансляцию лыжного спринта сняли с эфира из-за неудачи россиянок

ProstoProSport 06:16
Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
ТАСС вчера в 07:31
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Армия и оружие

Авианосец США отправился к берегам Сирии, чтобы «следить» за Россией

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», эксперт и участник «Изборского клуба», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин заявил в комментарии «ПолитРоссии», что США не могут смириться с успешной кампанией России в Сирии, поэтому и отправили авианосец.
Слово и Дело 09:56
Авто

На авторынке РФ стартовали новогодние распродажи

Новости о грядущем повышении цен в России и традиционные новогодние распродажи подстегнули спрос и увеличили клиентский поток в автомобильных салонах.
Автоновости дня вчера в 04:06
Авто

АвтоВАЗ выпустил 400-тысячную Lada Vesta

Автозавод LADA Ижевск выпустил в декабре 400-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta.
Автоновости дня 19 декабря в 07:36
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
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