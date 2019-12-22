Энергетика

ФАНФАНГончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию. По словам Гончарука, подписание контракта позволит не поднимать цену на газ.
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Премьер Украины рассказал о снижении цен за коммунальные услуги после соглашения с Россией

Коммерсантъ22 декабря в 04:16

Гончарук рассказал о плюсах соглашения по газу с Россией для украинцев

RT на русском22 декабря в 04:02

Киев обещал снизить стоимость отопления после подписания контракта с Газпромом

Взгляд.ру21 декабря в 14:45

Премьер-министр Украины прокомментировал газовое соглашение с РФ

ТК Звезда21 декабря в 19:50

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Известия21 декабря в 17:42

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Газета.Ru21 декабря в 15:33

Украинцам пообещали снизить цены на отопление после соглашения с Россией

РБК22 декабря в 03:19
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Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

РИА Новости вчера в 22:56
Кино

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

РИА Новости вчера в 16:48
Общество

«Ъ»: в январе поменяются правила экзамена на водительские права

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
РИА Новости вчера в 19:51
Общество

Галина Волчек попала в реанимацию

Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Lenta.ru вчера в 23:23
Политика

Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
РИА Новости вчера в 05:48
Политика

Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%

Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Интерфакс вчера в 10:20
Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru вчера в 09:36
Экономика

Налоговые изменения: что ждет ИП в 2020 году

Грядущий 2020 год несет для индивидуальных предпринимателей много нового.
Навигатор Киров вчера в 04:59
Политика

Путин проехал на поезде по Крымскому мосту

Владимир Путин лично открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Президент проехал на поезде из Керчи в Тамань.
НТВ вчера в 05:36
Общество

Эксперты сообщили о 60% контрафакта в «островных» киосках в ТЦ

Доля контрафакта в объектах островной торговли в ТЦ доходит до 60%, а общий годовой оборот нелегальных товаров в таких точках продаж превышает 25 млрд руб.
РБК вчера в 22:24
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Армия и оружие

СМИ заявили о победе Су-57 над американским F-35 в небе над Сирией

Российское информационное издание «Военное обозрение» опубликовало материал, в котором сообщается о том, что российский истребитель Су-57 не оставил американскому F-35 в небе над Сирией абсолютно никаких шансов.
Avia.pro вчера в 22:31
Происшествия

В Татарстане школьник заявил о полученных во время учений МВД травмах

Коммерсантъ вчера в 06:01
Технологии

В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса

Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
ITZine.ru вчера в 07:59
Экономика

Михаил Прохоров стал по версии Forbes бизнесменом года в России

Российский миллиардер Михаил Прохоров победил в номинации «Бизнесмен года» по версии авторитетного издания Forbes.
Millionaire.ru вчера в 05:30
Политика

Глава МИД Китая назвал отношения с Россией «эталоном»

Глава МИД Китая Ван И в эфире местного телеканала сказал, что сейчас отношения Пекина с Москвой можно смело назвать самыми тесными, стабильными и зрелыми.
Аргументы и Факты вчера в 23:03
Политика

Эксперт оценил поправки об условиях снятия санкций США с России

Согласно документу, который сенатор Линдси Грэм ранее назвал "санкциями из ада", ограничительные меры должны применяться против России за "вмешательство" во внутренние дела США и "агрессию" против Украины.
РИА Новости вчера в 17:26
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 04:19
Происшествия

На Сахалине оштрафовали и отпустили японских браконьеров

В Сахалинской области капитанов пяти задержанных японских судов признали виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
Вести.Ru вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Настя Каменских на прямой эфир X-Factor пришла без юбки

Украинская певица Настя Каменских сразила наповал зрителей украинской версии проекта X-Factor, в котором она принимает участие в качестве наставницы категории «Парни».
Вечерний курьер вчера в 06:46
Политика

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Газета.Ru вчера в 10:21
Общество

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Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
Life.ru 22 декабря в 21:54
Экономика

«Ростелеком» может войти в уставный капитал ФРИИ

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» может войти в уставный капитал Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).
Adindex.ru вчера в 23:40
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Известия 22 декабря в 16:43
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru вчера в 14:46
Авто

Автомобили марки Lexus признаны самыми надежными

МедиаПоток 22 декабря в 08:17
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Россия забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ

Молодёжная сборная России разгромила Словакию в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года (9:1).
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 14:21
Энергетика

Новак оценил поставки российского и американского СПГ в Европу

Доля российского СПГ в поставках в европейские страны составила 20% (12-13 триллионов тонн), а американского — 13%.
Infox.ru вчера в 08:45
Политика

Медведев не исключил возобновления контактов с украинским коллегой

Премьер-министр Дмитрий Медведев не исключает возобновления контактов с украинским коллегой.
Российская газета вчера в 12:05
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Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании

Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки к человеку.
РБК вчера в 21:08
Как работают Яндекс.Новости?
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