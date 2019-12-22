Энергетика
ФАНГончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию. По словам Гончарука, подписание контракта позволит не поднимать цену на газ.
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Премьер Украины рассказал о снижении цен за коммунальные услуги после соглашения с Россией
Коммерсантъ22 декабря в 04:16
Гончарук рассказал о плюсах соглашения по газу с Россией для украинцев
RT на русском22 декабря в 04:02
Киев обещал снизить стоимость отопления после подписания контракта с Газпромом
Взгляд.ру21 декабря в 14:45
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