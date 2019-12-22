Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию. По словам Гончарука, подписание контракта позволит не поднимать цену на газ.

Гончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев

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