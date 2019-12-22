Энергетика
ФАНГончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию. По словам Гончарука, подписание контракта позволит не поднимать цену на газ.
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Киев обещал снизить стоимость отопления после подписания контракта с Газпромом
Взгляд.рувчера в 14:45
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Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Принц Уильям научились избавляться от вездесущих папарацци
Светские обозреватели подметили, что несмотря на то, что фотографы преследуют герцога и герцогиню Кембриджских, они не особо расположены к съемке на каждом шагу.
Общество
Россия сохраняет ограничения на поставки продовольствия с 60 предприятий Белоруссии
Россия в настоящее время сохраняет ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 перерабатывающих предприятий Белоруссии после того, как в отношении ряда белорусских компаний в декабре были сняты ограничения.
Происшествия
Полиция разыскивает стрелка, выстрелившего в шею петербуржцу
Полицейские разыскивают злоумышленника, нанесшего ранение мужчине на улице Вавиловых.
Шоу-бизнес
Марьяна Ро объявила о беременности
Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Происшествия
В Москве напали на высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры
В Москве было совершено нападение на начальника отдела главного управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе старшего советника юстиции Алексея Зарецкого.
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл бой Табисо Мчуну
Со счётом 115-112 победу одержал южноафриканец Табисо Мчуну. Он получает титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова показала фото взрослого сына от футболиста
Супруга Стаса Михайлова поделилась снимком с красавцем-сыном, рождённым в браке с известным футболистом Андреем Канчельскисом.
Футбол
«Лацио» обыграл «Ювентус» и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии
В матче за Суперкубок Италии римский "Лацио" на поле стадиона "Кинг Сауд Юниверсити" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обыграл туринский "Ювентус" со счетом 3:1.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Политика
Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России
Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
Общество
День зимнего солнцестояния отмечают 22 декабря
Дата приходилась на день зимнего солнцеворота, отмечаемого в зависимости от года с 19 по 22 декабря.
Хоккей
Овечкин не уверен, что примет участие в Матче звёзд НХЛ—2020
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1) заявил, что его радует возможность стать капитаном сборной Столичного дивизиона на Матче звёзд, однако на данный момент он не уверен, что примет участие в Звёздном уик-энде.
Экономика
Японский оператор игровых зон Round One откроется в России
В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
Фигурное катание
Алина Загитова попробовала себя в парном катании
Российская спортсменка Алина Загитова выполнила элемент из парного фигурного катания.
Происшествия
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Наука
Новая разработка курчатовцев позволит снимать рентгеновское «кино»
Благодаря нашей разработке можно в деталях в замедленном режиме наблюдать, например, как возникают трещины в материалах в процессе тепловых или механических нагрузок, или как происходит химическая реакция – чтобы понять ее природу.
Шоу-бизнес
Супругу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Как сообщает Телеграм-канал Mash, Чернышеву налоговая служба заблокировала счета. То есть, финансовые операции стали недоступны.
Происшествия
В Тульской области найдены москвичи, пропавшие в Гурьевских пещерах
По данным УМВД России по Тульской области, мужчины были найдены как только их стали активно искать.
Политика
Помпео раскритиковал РФ и Китай за вето на резолюцию по Сирии
По словам Помпео, Россия и Китай поставили под угрозу жизни миллионов жителей САР и их не заботит то, что «ужасный сирийский режим продолжает препятствовать и отказывать в доступе к гуманитарной помощи собственному народу», сообщает The Hill.
Политика
The Wall Street Journal (США): cанкции США привели к остановке строительства российского газопровода в Европу (The Wall Street Journal)
Американские санкции привели к временной остановке строительства газопровода, который должен был увеличить объемы природного газа, поставляемого напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря.
Происшествия
Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь
По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска.
Происшествия
Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе ликвидировали
Пожар был локализован в 08:44 мск на площади 2 тыс. кв. м. Для его полной ликвидации потребовалось более 10 часов.
Футбол
Марио Манджукич проходит медосмотр в клубе «Аль-Духаиль» из Катара
Хорватский форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Марио Манджукич может в самое ближайшее время заключить контракт с катарской командой «Аль-Духаиль».
Космос
Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий.