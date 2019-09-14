Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».

Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой

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