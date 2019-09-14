Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».

Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Нейрохирурги обсуждают возможные шансы на проведение операции — ввиду тяжелого состояния артистки, они опасаются, что операция может вызвать неврологические осложнения, которые не позволят провести лучевую терапию, что является в такой ситуации единственным вариантом лечения.

Политика Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате американской спецоперации.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Происшествия Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Шоу-бизнес Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.

Шоу-бизнес Госпитализирован Александр Балуев Актер Александр Балуев был вынужден обратиться к московским врачам, сообщает РЕН. По данным СМИ, у него начались проблемы со здоровьем.

Энергетика Греф призвал готовиться к кризисам с падением цен на нефть Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, которые могут быть спровоцированы падением цен на нефть.

Здоровье В Москве за 10 дней от гриппа привилось более 400 тыс. человек Вакцинацию от гриппа в столице с 4 сентября прошли более 400 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу.

Шоу-бизнес Светлана Дружинина нашла точную копию Харатьяна в молодости Накануне режиссер опубликовала в личном микроблоге общую фотографию двух актеров Дмитрия Харатьяна и его кино-сына Александра Корсака, которого играет Андрей Лаптев.

Политика Россия ведет переговоры с США о нормализации работы загранучреждений Москва на регулярной основе проводит с Вашингтоном консультации по вопросу нормализации работы загранучреждений России в США, сообщает ТАСС.

Политика В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Происшествия В Петербурге экс-сотрудник ФСБ осужден за пытки бизнесмена Потерпевший, который оказался бизнесменом Игорем Саликовым, утверждал, что сотрудник ФСБ во время обыска вставил ствол карабина «Тигр» в его задний проход, в результате чего он получил разрыв прямой кишки и другие увечья.

Происшествия На стройке Крымского моста погиб рабочий В пятницу, 13 сентября, на стройке моста через Керченский пролив погиб рабочий. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Происшествия На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Религия Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.

Спорт Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.