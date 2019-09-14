Политика
RT на русскомГончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
Происшествия
Увеличилось число жертв наводнения в Испании
Интерфакс вчера в 18:36
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Нейрохирурги обсуждают возможные шансы на проведение операции — ввиду тяжелого состояния артистки, они опасаются, что операция может вызвать неврологические осложнения, которые не позволят провести лучевую терапию, что является в такой ситуации единственным вариантом лечения.
REGNUM 05:19
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате американской спецоперации.
Lenta.ru 09:20
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Происшествия
Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем
Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.
Коммерсантъ 04:26
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему не пришла на свадьбу к Собчак
Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста 07:32
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 07:56
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18
Шоу-бизнес
Госпитализирован Александр Балуев
Актер Александр Балуев был вынужден обратиться к московским врачам, сообщает РЕН. По данным СМИ, у него начались проблемы со здоровьем.
Газета.Ru 08:07
Энергетика
Греф призвал готовиться к кризисам с падением цен на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, которые могут быть спровоцированы падением цен на нефть.
РЕН ТВ вчера в 09:48
Здоровье
В Москве за 10 дней от гриппа привилось более 400 тыс. человек
Вакцинацию от гриппа в столице с 4 сентября прошли более 400 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу.
Интерфакс 07:13
Футбол
«Зенит» победил «Арсенал» благодаря голам Дзюбы, Дриусси и Шатова
Нева Спорт вчера в 14:57
Происшествия
В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
RT на русском 09:26
Шоу-бизнес
Светлана Дружинина нашла точную копию Харатьяна в молодости
Накануне режиссер опубликовала в личном микроблоге общую фотографию двух актеров Дмитрия Харатьяна и его кино-сына Александра Корсака, которого играет Андрей Лаптев.
7Дней.ру вчера в 09:30
Политика
Россия ведет переговоры с США о нормализации работы загранучреждений
Москва на регулярной основе проводит с Вашингтоном консультации по вопросу нормализации работы загранучреждений России в США, сообщает ТАСС.
Российская газета 08:50
Политика
В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией
Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.
RT на русском 07:50
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
Взгляд.ру вчера в 07:19
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Происшествия
В Петербурге экс-сотрудник ФСБ осужден за пытки бизнесмена
Потерпевший, который оказался бизнесменом Игорем Саликовым, утверждал, что сотрудник ФСБ во время обыска вставил ствол карабина «Тигр» в его задний проход, в результате чего он получил разрыв прямой кишки и другие увечья.
RuNews24.ru вчера в 13:38
Происшествия
На стройке Крымского моста погиб рабочий
В пятницу, 13 сентября, на стройке моста через Керченский пролив погиб рабочий. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Krym.News 08:59
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК вчера в 08:47
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Политика
США призвали Украину к компромиссам по Донбассу
Как сообщает ТАСС, выступая в субботу в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» специальный представитель внешнеполитического ведомства США Курт Волкер сделал заявление.
Военное дело 09:18