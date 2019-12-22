Энергетика

RT на русскомRT на русскомГончарук рассказал о плюсах соглашения по газу с Россией для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, чем полезно для украинского бизнеса и граждан страны подписание пятилетнего соглашения с Россией на транзит газа.
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Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest со ссылкой на доклад центра.
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На пути самого амбициозного проекта Джеффа Безоса Kuiper, который предполагает размещение на орбите более 3000 телекоммуникационных спутников, появилось неожиданное препятствие: SpaceX и другие игроки рынка требуют от Amazon придерживаться процедуры, заявки в рамках которой не принимают с 2016 года.
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