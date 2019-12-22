Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, чем полезно для украинского бизнеса и граждан страны подписание пятилетнего соглашения с Россией на транзит газа.

Гончарук рассказал о плюсах соглашения по газу с Россией для украинцев

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