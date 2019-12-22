Общество
RT на русскомГончарук рассказал о плюсах соглашения по газу с Россией для украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, чем полезно для украинского бизнеса и граждан страны подписание пятилетнего соглашения с Россией на транзит газа.
Читать в источнике
Оценить130
Подробнее о событии
Показать все источники
Киев обещал снизить стоимость отопления после подписания контракта с Газпромом
Взгляд.рувчера в 14:45
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Здоровье
Путин ответил на вопрос, можно ли лечить больных детей в РФ бесплатно
Журналистка из Крыма поинтересовалась у президента России Владимира Путина, нельзя ли лечить больных детей в стране бесплатно.
Политика
Россия назвала дату отмены роуминга с Белоруссией
В октябре сообщалось, что Россия и Белоруссия не смогли завершить работу над дорожной картой отмены роуминга между странами и взяли паузу.
Происшествия
В Саратове застрелен сотрудник полиции
Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
Здоровье
Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Космос
Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико
Космический корабль Starliner завершил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме и совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Космос
Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим
По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
Армия и оружие
NI: в США признали превосходство российской артиллерии
Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Общество
Сотрудники скорой помощи Новосибирска требуют честного аудита
Лозунги гласили, что фельдшеры и врачи требуют «честного аудита скорой помощи».
Общество
Елизавета II встретит Рождество без мужа
Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
Спорт
Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице
На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Шоу-бизнес
Объявилась еще одна экс-супруга Валентина Гафта
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Космос
OSIRIS-REx возьмет пробу грунта Бенну из «Соловья»
Научная программа автоматической межпланетной станции OSIRIS-REx включает в себя как забор пробы грунта с околоземного астероида (101955) Бенну, так и его исследование с низкой орбиты.
Авто
Обновленная LADA 4x4 восхитила американских журналистов
Новый внедорожник LADA 4x4 был оценен журналистами из США. Специалисты издания Autoblog оценили обновленную LADA 4x4.
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту пожара на заводе в Уфе
В тушении пожара принимали участие 140 человек и 47 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Политика
Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Биатлон
Старых выступит в сборной на январских этапах Кубка мира по биатлону
Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону принял решение не изменять состав команды на январские этапы Кубка мира, писал ранее NEWS.ru.
Биатлон
Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф
Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
Происшествия
AP: 13 человек пострадали в результате стрельбы на вечеринке в Чикаго
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей ранним утром в воскресенье во время вечеринки в частном доме в Чикаго.
Культура
«Мертвая река» требует живой реакции. Презентовали фильм о загрязнении рек Северного Урала
Кино рассказывает о загрязнении рек севера Свердловской области, которое, вероятно, спровоцировано разработкой Ново-Шемурского месторождения медных руд структурой Уральской горно-металлургической компании.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил Рамзану Кадырову
Боец ММА Александр Емельяненко ответил на публикацию в Instagram Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.