Политика

Газета.RuГазета.RuГончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину. Об этом он написал в своем Facebook. Он отметил, что подписание договора позволит не поднимать цену на газ.
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Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

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Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

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Украинский юрист
Украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 6 сентября 2019 года. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Заместитель главы Офиса президента Украины.
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