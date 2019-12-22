Политика
Газета.RuГончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину. Об этом он написал в своем Facebook. Он отметил, что подписание договора позволит не поднимать цену на газ.
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Наука
Обнаружен древнейший на планете ископаемый лес
Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Футбол
«Валенсия» с Черышевым спаслась в матче против «Вальядолида»
«Вальядолид» едва не прервал серию без побед в домашнем матче 18-го тура Ла Лиги против «Валенсии».
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Футбол
В Петербурге определили стоимость отелей на время Евро-2020
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым ограничил стоимость гостиничных номеров в Петербурге на время проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
Общество
В Финляндии соберут жир от рождественского окорока на переработку
В Финляндии открыли около 200 точек сбора рождественского жира, вытопленного в ходе приготовления окорока и прочих мясных блюд, которые готовят к празднику.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Экономика
В России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Происшествия
В Тулуне из-за обвала грунта погибли трое рабочих
Хоккей
Хартли продлил контракт с «Авангардом»
Политика
Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию
«Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал Пристайко в Twitter.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою
Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
Экономика
Как изменятся пенсии и пособия с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года выплаты неработающим пенсионерам вырастут на 6,6 процента.
Политика
Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем
13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем.
Культура
София Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»
София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
Политика
Джонсон надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил желание улучшить отношения с Россией.
Политика
Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США
Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Армия и оружие
В США начинаются войсковые испытания вертолетов MH-139A Grey Wolf
ВВС США приняли на вооружение новый вертолёт MH-139A Grey Wolfhttps: / / t.co / WqjUPby0xu pic.twitter.com / N1DPFYKSD4 — TOPWAR (@ topwar_ru) December 21, 2019 Издание отмечает, что новый многоцелевой вертолет Leonardo (Agusta Westland) AW139 получил официальное обозначение MH-139A Grey Wolf.
Футбол
Футболист Робинзон Звонков подписал новый контракт с «Динамо»
Защитник Робинзон Звонков подписал новый контракт с московским "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
Футбол
Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»
Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки
Речь идет об АПЛ «Белгород», ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 М «Казань» и «Новосибирск».
Происшествия
В Саратове полицейский умер от огнестрельного ранения
В Саратове погиб сотрудник полиции в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Авто
Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года
Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Политика
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку — 2»
Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции, которые США ввели в пятницу против трубопровода "Северный поток 2", были приняты в интересах ЕС, и многие европейские страны благодарят за них.
Политика
Выплата Газпромом долга Украине — это сильная уступка, считает эксперт
Эксперт заявляет, что если Газпром выплатит вышеуказанную сумму, то это станет прецедентом, а также большой уступкой со стороны российской компании.