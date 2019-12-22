Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину. Об этом он написал в своем Facebook. Он отметил, что подписание договора позволит не поднимать цену на газ.

Наука Обнаружен древнейший на планете ископаемый лес Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.

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Общество В Финляндии соберут жир от рождественского окорока на переработку В Финляндии открыли около 200 точек сбора рождественского жира, вытопленного в ходе приготовления окорока и прочих мясных блюд, которые готовят к празднику.

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Политика Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию «Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал Пристайко в Twitter.

Единоборства Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Армия и оружие В США начинаются войсковые испытания вертолетов MH-139A Grey Wolf ВВС США приняли на вооружение новый вертолёт MH-139A Grey Wolfhttps: / / t.co / WqjUPby0xu pic.twitter.com / N1DPFYKSD4 — TOPWAR (@ topwar_ru) December 21, 2019 Издание отмечает, что новый многоцелевой вертолет Leonardo (Agusta Westland) AW139 получил официальное обозначение MH-139A Grey Wolf.

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Происшествия В Саратове полицейский умер от огнестрельного ранения В Саратове погиб сотрудник полиции в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.