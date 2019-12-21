Энергетика
Газета.RuГончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину. Об этом он написал в своем Facebook. Он отметил, что подписание договора позволит не поднимать цену на газ.
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Киев обещал снизить стоимость отопления после подписания контракта с Газпромом
Взгляд.рувчера в 14:45
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Авто
Автомобили Lexus, Toyota и Mazda названы самыми надежными
Армия и оружие
Россия настаивает на обсуждении темы вывода оружия в космос
Россия настаивает на обсуждении проблем, связанных с планами США и Франции вывести оружие в космос, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Политика
Захарова: Польша сама подрывает отношения с Россией
Представители Варшавы на протяжении многих лет подрывали российско-польские отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Общество
В Росгвардии отреагировали на информацию об «учениях» по разгону митингов
СМИ распространили информацию о проведении Федеральной службой войск национальной гвардии (Росгвардией) «учений» в татарской школе по разгону митингов с участием девятиклассников, однако эти сообщения не соответствуют действительности.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Экономика
Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП
Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.
Политика
Еврокомиссия не поддержала санкции США против «Северного потока-2»
По словам представителя ЕК, Евросоюз (ЕС) не поддерживает ограничительных мер против предприятий, «ведущих легальный бизнес».
Культура
Кирилл Цыганов из Кстова стал победителем шоу «Танцы»
Названы имена победителей в шоу «Танцы». Победа досталась Кириллу Цыганову из Кстова Нижегородской области.
Происшествия
В Омске из-под завалов здания извлекли тело погибшего
В Омске на месте обрушения четырёхэтажного здания из-под завалов извлекли тело мужчины.
Единоборства
«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара
Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Политика
Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд
Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
Общество
Специалисты Роскачества назвали лучшее отечественное шампанское
Всего для исследования было отобрано 129 образцов шампанского. 44% из этого числа составили игристые вина категории «брют» и «экстра-брют».
Общество
Зайцев рассказал, почему решил забрать детей у экс-жены
Фото: nhl.com Российский хоккеист "Оттавы" Никита Зайцев рассказал о причинах, почему он решил забрать своих детей у экс-жены Маргариты, сообщает "Спoрт-экcпресс".
Экономика
Биржевые фонды завоевывают российский рынок
Биржевые фонды завоевывают российский рынок Биржевым паевым инвестиционным фондам — чуть больше года.
Шоу-бизнес
Волочкова и Джигурда стали парой
Волочкова и Джигурда стали парой Нежные объятия двух артистов выглядят провокационно.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Армия и оружие
США израсходуют $7 млрд на обслуживание истребителей F-22 до 2032 года
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й
Политика
Лавров рассказал о послании Трампа американскому истеблишменту
Президент США Дональд Трамп послал очень четкий сигнал американскому истеблишменту о том, что с Россией надо продолжать разговаривать, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Футбол
Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Футбол