Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину. Об этом он написал в своем Facebook. Он отметил, что подписание договора позволит не поднимать цену на газ.

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Общество В Росгвардии отреагировали на информацию об «учениях» по разгону митингов СМИ распространили информацию о проведении Федеральной службой войск национальной гвардии (Росгвардией) «учений» в татарской школе по разгону митингов с участием девятиклассников, однако эти сообщения не соответствуют действительности.

Единоборства Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.

Экономика Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.

Политика Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

Спорт WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.

Общество Специалисты Роскачества назвали лучшее отечественное шампанское Всего для исследования было отобрано 129 образцов шампанского. 44% из этого числа составили игристые вина категории «брют» и «экстра-брют».

Экономика Биржевые фонды завоевывают российский рынок Биржевые фонды завоевывают российский рынок Биржевым паевым инвестиционным фондам — чуть больше года.

Политика S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2» В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.

Политика Лавров рассказал о послании Трампа американскому истеблишменту Президент США Дональд Трамп послал очень четкий сигнал американскому истеблишменту о том, что с Россией надо продолжать разговаривать, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Энергетика Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.