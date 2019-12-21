Энергетика

Газета.RuГазета.RuГончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину. Об этом он написал в своем Facebook. Он отметил, что подписание договора позволит не поднимать цену на газ.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

Украинцам пообещали снизить цены на отопление после соглашения с Россией

РБК03:19

Киев обещал снизить стоимость отопления после подписания контракта с Газпромом

Взгляд.рувчера в 14:45

Благодаря России украинцы смогут меньше платить за коммунальные услуги

ФедералПрессвчера в 15:44

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Газета.Ruвчера в 15:33

Украинский премьер рассказал про подписание протокола о транзите газа

Красная веснавчера в 15:18

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Известиявчера в 17:42

Премьер Украины заявил, что протокол по газу с РФ позволит снизить цены на коммуналку

ПРАЙМвчера в 14:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Авто

Автомобили Lexus, Toyota и Mazda названы самыми надежными

32CARS.ru вчера в 02:53
Армия и оружие

Россия настаивает на обсуждении темы вывода оружия в космос

Россия настаивает на обсуждении проблем, связанных с планами США и Франции вывести оружие в космос, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 06:48
Происшествия

Актриса Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении кокаина

ТАСС 06:44
Политика

Захарова: Польша сама подрывает отношения с Россией

Представители Варшавы на протяжении многих лет подрывали российско-польские отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 04:39
Спорт

Скар и Вальнес победили в командном спринте на этапе КМ в Планице

РИА Новости 06:15
Общество

В Росгвардии отреагировали на информацию об «учениях» по разгону митингов

СМИ распространили информацию о проведении Федеральной службой войск национальной гвардии (Росгвардией) «учений» в татарской школе по разгону митингов с участием девятиклассников, однако эти сообщения не соответствуют действительности.
REGNUM 07:06
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Экономика

Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП

Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.
ТАСС 20 декабря в 17:00
Политика

Еврокомиссия не поддержала санкции США против «Северного потока-2»

По словам представителя ЕК, Евросоюз (ЕС) не поддерживает ограничительных мер против предприятий, «ведущих легальный бизнес».
РБК вчера в 06:37
Культура

Кирилл Цыганов из Кстова стал победителем шоу «Танцы»

Названы имена победителей в шоу «Танцы». Победа досталась Кириллу Цыганову из Кстова Нижегородской области.
Нижегородская Правда 20 декабря в 08:41
Происшествия

В Омске из-под завалов здания извлекли тело погибшего

В Омске на месте обрушения четырёхэтажного здания из-под завалов извлекли тело мужчины.
RT на русском 05:36
Происшествия

В Красноярском крае пострадали 10 человек в ДТП с автобусом

ТАСС 05:22
Единоборства

«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара

Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Спорт-Экспресс вчера в 08:41
Политика

Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд

Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
РБК вчера в 09:51
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Общество

Специалисты Роскачества назвали лучшее отечественное шампанское

Всего для исследования было отобрано 129 образцов шампанского. 44% из этого числа составили игристые вина категории «брют» и «экстра-брют».
RuNews24.ru 20 декабря в 01:35
Общество

Зайцев рассказал, почему решил забрать детей у экс-жены

Фото: nhl.com Российский хоккеист "Оттавы" Никита Зайцев рассказал о причинах, почему он решил забрать своих детей у экс-жены Маргариты, сообщает "Спoрт-экcпресс".
ProstoProSport 06:03
Экономика

Биржевые фонды завоевывают российский рынок

Биржевые фонды завоевывают российский рынок Биржевым паевым инвестиционным фондам — чуть больше года.
Коммерсантъ 06:00
Шоу-бизнес

Волочкова и Джигурда стали парой

Волочкова и Джигурда стали парой Нежные объятия двух артистов выглядят провокационно.
Экспресс газета вчера в 12:40
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Армия и оружие

США израсходуют $7 млрд на обслуживание истребителей F-22 до 2032 года

ТАСС вчера в 01:26
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й

RT на русском 07:01
Политика

Лавров рассказал о послании Трампа американскому истеблишменту

Президент США Дональд Трамп послал очень четкий сигнал американскому истеблишменту о том, что с Россией надо продолжать разговаривать, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
Взгляд.ру 06:37
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 20 декабря в 16:55
Футбол

Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
REGNUM вчера в 07:48
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета вчера в 09:30
Футбол

«Ювентус» проведёт матч за Суперкубок Италии в специальной форме

Евро-футбол.ру 20 декабря в 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное