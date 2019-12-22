Политика

Газета.RuГазета.RuГончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину. Об этом он написал в своем Facebook. Он отметил, что подписание договора позволит не поднимать цену на газ.
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Украинцам пообещали снизить цены на отопление после соглашения с Россией

РБК03:19

Премьер-министр Украины прокомментировал газовое соглашение с РФ

ТК Звездавчера в 19:50

Киев обещал снизить стоимость отопления после подписания контракта с Газпромом

Взгляд.рувчера в 14:45

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Газета.Ruвчера в 15:33

Украинский премьер рассказал про подписание протокола о транзите газа

Красная веснавчера в 15:18

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Известиявчера в 17:42

Премьер Украины заявил, что протокол по газу с РФ позволит снизить цены на коммуналку

ПРАЙМвчера в 14:45
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Энергетика

СМИ: Украинские компании подписали контракт с «Газпромом»

Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом" на поставки газа с 1 января 2020 года, сообщает Liga.net со ссылкой на информированные источники на нефтегазовом рынке.
Газета.Ru 03:52
Политика

В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента

Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
РИА Новости 03:28
Общество

Okko запустит платформу для вертикальных сериалов

Онлайн-кинотеатр Okko запустит платформу Okko.Move, где можно будет смотреть фильмы и сериалы, снятые в вертикальном формате, сообщает РБК со ссылкой на представителя видеоэкосистемы.
Коммерсантъ 03:27
Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета 00:34
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери

Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:05
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik вчера в 12:41
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости 00:09
Происшествия

Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело

Lenta.ru вчера в 16:05
Происшествия

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода

«При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого четырёхэтажного здания размером 12 на семь метров на территории комбикормового завода произошло его обрушение», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
RT на русском 03:12
Здоровье

Врачи назвали три продукта, защищающих от рака

Врачи определили и назвали три полезных продукта, способных защитить организм человека от раковых злокачественных новообразований.
Ugpressa.ru вчера в 03:29
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 20 декабря в 16:55
Футбол

«Ливерпуль» впервые выиграл клубный чемпионат мира

Добавим, что "Ливерпуль" впервые в истории стал победителем клубного чемпионата мира.
Российская газета вчера в 15:47
Кино

Джеймс Кэмерон хочет еще раз показать «Аватар» в кино

Джеймс Кэмерон планирует перевыпустить свой фильм "Аватар" перед сиквелами, сообщает USA Today.
РИА Новости вчера в 15:35
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily 20 декабря в 08:07
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

Вести.Ru 00:57
Наука

Обнаружен древнейший в мире лес

Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Российская газета 20 декабря в 07:14
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Политика

Эрдоган: США получат ответ на санкции против «Турецкого потока»

Вашингтон получит зеркальный ответ от Анкары в случае введения санкций в отношении газопровода «Турецкий поток», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 декабря, сообщает телеканал NTV.
Красная весна 20 декабря в 09:14
Политика

«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

На прошедших в Минске переговорах о транзите газа российская сторона согласилась выплатить «Нафтогазу» 3 млрд долларов, присужденных Стокгольмским арбитражным судом.
BFM.ru 20 декабря в 18:53
Общество

Путин поздравил Лео Бокерию с 80-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, кардиохирурга Лео Бокерию с 80-летием, подчеркнув уникальность его вклада в развитие отечественной кардиологии и здравоохранения в целом.
ТАСС 03:16
Общество

В детсаду в Челябинске выдали просроченные сладкие подарки, пишут СМИ

РИА Новости 02:28
Общество

Королева не намерена передать трон принцу Чарльзу в 2021 году

Британские СМИ ранее писали, что королева намерена при жизни передать трон принцу Чарльзу.
В курсе.ру 03:51
Политика

Лавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США

Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США.
Известия 03:01
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

Российская газета 02:05
Недвижимость

Вторичный рынок застыл в ожидании

У продавцов больше нет реальных оснований для повышения цен: у покупателей постепенно возвращается интерес к новостройкам, а на некоторых региональных рынках аналитики ждут охлаждения.
Коммерсантъ 02:19
Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
Происшествия

Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Известия 00:47
Футбол

ЦСКА сыграет с «Норшелланом» на сборе в Испании

«Норшеллан» проведет два сбора — в Гане и в Испании. ЦСКА выйдет из отпуска 14 января, после чего отправится в Испанию.
Спорт-Экспресс 03:19
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