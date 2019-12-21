Энергетика
Газета.RuГончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину. Об этом он написал в своем Facebook. Он отметил, что подписание договора позволит не поднимать цену на газ.
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Киев обещал снизить стоимость отопления после подписания контракта с Газпромом
Взгляд.рувчера в 14:45
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В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро
Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро умер в возрасте 86 лет в Париже.
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РИА "Новости" В первом поединке после возвращения на профессиональный ринг российский боксер Денис Лебедев единогласным решением судей проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну.
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«Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.
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Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
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В Узбекистане завершились выборы в парламент
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Исполнительный президент Microsoft по играм Фил Спенсер (Phil Spencer) ответил через Twitter на статью цифровой лаборатории Eurogamer об Xbox следующего поколения.
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МИД Украины объяснил запрет поездок в Россию по внутренним паспортам
Введение запрета на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении является "гарантией" того, что украинцы не сбегут от ответственности на родине.
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Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу
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Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
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В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек
Как сообщает издание Chicago Tribune со ссылкой на полицию, в результате инцидента пострадали 13 человек.
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Instagram Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram фото, на котором ее нежно обнимает актер Никита Джигурда.
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После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88
Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря.
Армия и оружие
В РФ испытали новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
Представители пресс-центра «Военно-промышленной компании» проинформировали, что в РФ на днях испытали новейший комплекс ПВО под названием «Гибка-С».
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Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Общество
В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией
В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
Кино
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Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
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«Спартак» одержал победу над «Барысом» в ретро-матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1.
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Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
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Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
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Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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Российскому авторынку предрекли очередной кризис
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
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Блогер Давид Манукян признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался в любви поп-диве Ольге Бузовой. Так, слухи об отношениях звезд ходят давно.