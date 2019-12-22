Энергетика
Газета.RuГончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину. Об этом он написал в своем Facebook. Он отметил, что подписание договора позволит не поднимать цену на газ.
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Киев обещал снизить стоимость отопления после подписания контракта с Газпромом
Взгляд.рувчера в 14:45
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