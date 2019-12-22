Политика
Газета.RuГончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину. Об этом он написал в своем Facebook. Он отметил, что подписание договора позволит не поднимать цену на газ.
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Биатлон
Российские биатлонисты провалили гонку преследования в Анси
Незадолго до старта мужской гонки преследования в Анси выглянуло солнце, и почти ничего не напоминало о вчерашнем безумии, когда девушки насквозь промокли.
Происшествия
В Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке
Правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина.
Культура
Как в юмористические шоу проникла политика
Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
Кино
Названа десятка худших фильмов 2019 года
Названы худшие фильмы 2019 года.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Политика
«Газпром» ради сделки может выплатить Украине $3 млрд
В ходе большой пресс-конференции 19 декабря глава государства, отвечая на вопрос о возможной газовой войне между Москвой и Киевом, назвал решение Стокгольма о взыскании с «Газпрома» порядка $3 млрд политическим.
Общество
В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Политика
Глава «Нафтогаза» оценил санкции против «Северного потока-2»
Ранее Министерство финансов США сообщило, что вступили в силу санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Наука
Google создаст квантовый компьютер для моделирования червоточины
Ученые Google вместе с коллегами из Стэнфордского, Мэрилендского и Амстердамского университетов опубликовали работу с описанием технологии, с помощью которой в будущем можно будет создать имитацию червоточины прямо в лаборатории и исследовать ее более подробно.
Происшествия
Пьяный мужчина в Хабаровском крае застрелил своего маленького сына
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Хабаровского края, который застрелил своего маленького сына.
Армия и оружие
Парламент Турции одобрил отправку войск в Ливию
Турецкий парламент ратифицировал меморандум о безопасности и военном сотрудничестве с Ливией. Документ был подписан 27 ноября в Стамбуле.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская обратилась к пластическому хирургу
Продюсер задумалась об операции. Внешность продюсера Яны Рудковской часто становится предметом обсуждения.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Музыка
Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в индустрию звукозаписи
Американский рок-музыкант Игги Поп получит премию "Грэмми" в 2020 году за значительный вклад в индустрию звукозаписи.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае
Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Политика
Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»
Санкции США против компаний — участников строительства газопровода «Северный поток-2» могут привезти к задержкам реализации проекта на несколько месяцев.
Гаджеты
Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году
Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
Хоккей
Хартли продлил контракт с «Авангардом»
Авто
Opel может привезти в РФ полноприводный Grandland X
На рынке России представили Grandland X, который доступен только с одним двигателем и системой привода на переднюю ось.
Экономика
В каких городах России подешевели квартиры в новостройках
Лидером по темпам роста стал Иркутск: с начала года стоимость квадратного метра новой квартиры здесь поднялась на 15,4 процента - с 57 050 до 65 842 рублей.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Наука
За последние 10 лет в Германии исчезли 66% насекомых
С немецких лугов за последние десять лет исчезли 66% насекомых.
Политика
Премьер Украины прокомментировал ход переговоров по транзиту газа
Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что на трёхсторонних переговорах в Берлине между ЕК, Россией и Украиной было достигнуто принципиальное соглашение по транзиту газа.
Шоу-бизнес
Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Недавно стало известно, что банковские счета Чернышева заблокированы и он не может совершать по ним никаких операций.
Кино
Джеймс Кэмерон планирует еще раз показать «Аватар» в кино
Режиссер Джеймс Кэмерон намерен перевыпустить фильм «Аватар» перед сиквелами, сообщает USA Today.
Шоу-бизнес
Богомолов вышел в свет с Собчак в неподобающем виде
Режиссер Константин Богомолов в компании своей супруги, телеведущей Ксении Собчак посетил премьеру фильма «Союз Спасения», появившись на мероприятии в одежде не делового стиля, а в свитере.