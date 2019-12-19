Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что временное приостановление выплат казначейства не коснется соцвыплат.

Общество Кубанский омбудсмен проверит данные о ветеранских «ночлежках» в Сочи Информация о ветеранских домах в Сочи, которые, по данным журналистов, "превращены в ночлежки", обязательно будет проверена, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

Общество Михаил Горбачев попал в больницу Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".

Политика Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии Российские энергоносители поставляются в Белоруссию без пошлин. У республики самые дешевые цены среди всех зарубежных партнеров России.

Экономика Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.

Политика Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.

Политика Путин ответил на вопрос о предполагаемых дочерях Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой, которую СМИ называют его дочерьми.

Авто «Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.

Политика В Германии начались переговоры о транзите газа В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии.

Кино Вышел трейлер военной драмы «1917» В Сети появился новый трейлер военной драмы Сэма Мендеса «1917», рассказывающий о подвигах солдат и ужасах на фронтах Первой мировой войны.

Общество В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.

Культура Фильм-концерт Пугачевой провалился в прокате В фильме зрителям представлен процесс съемок концерта Пугачевой в Кремле. Мероприятие состоялось в апреле 2019 года.

Происшествия Адвокатам Голунова подтвердили возбуждение дел против полицейских Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела по факту незаконного задержания Голунова заявил в ходе пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин.