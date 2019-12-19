Экономика
Украина.руГончарук рассказал, почему приостановлены выплаты казначейства
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что временное приостановление выплат казначейства не коснется соцвыплат.
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Политика
Путин: Донбасс порожняк не гонит
"Донбасс порожняк не гонит" — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века.
Общество
Кубанский омбудсмен проверит данные о ветеранских «ночлежках» в Сочи
Информация о ветеранских домах в Сочи, которые, по данным журналистов, "превращены в ночлежки", обязательно будет проверена, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.
Общество
Михаил Горбачев попал в больницу
Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".
Политика
Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии
Российские энергоносители поставляются в Белоруссию без пошлин. У республики самые дешевые цены среди всех зарубежных партнеров России.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
Политика
Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
Политика
Путин ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой, которую СМИ называют его дочерьми.
Авто
«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции
Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
Политика
Путин допустил отмену оговорки о двух сроках подряд для президента
Президент России Владимир Путин допустил возможность отмены оговорки "подряд" в статье Конституции о президентских сроках.
Единоборства
Боец MMA не пропустил ни одного удара и проиграл за девять секунд
Боснийский боец смешанного стиля (MMA) Ади Дуракович проиграл аргентинцу Франсиско Баррио на турнире в Хорватии, не пропустив при этом ни одного удара.
Политика
В Германии начались переговоры о транзите газа
В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии.
Футбол
Криштиану Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
Авто
Новый кроссовер Luxgen URX появился в продаже
Компания Luxgen запускает продажи нового флагманского кроссовера URX.
Политика
На YouTube пресс-конференция Путина набрала 37 тысяч дизлайков
Онлайн трансляция 15-й пресс-конференции президента России Владимир Путина началась 19 декабря в 12:00 и уже получила 37 тысяч дизлайков.
Политика
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
"Совет [ЕС] продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", - говорится в заявлении.
Футбол
Семак поделился впечатлениями от поездки в Африку
Кино
Вышел трейлер военной драмы «1917»
В Сети появился новый трейлер военной драмы Сэма Мендеса «1917», рассказывающий о подвигах солдат и ужасах на фронтах Первой мировой войны.
Происшествия
Воспитательница намазала детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика
Воспитательница одного из столичных детских садов нанесла зеленку на лица детей, чтобы скрыть побои у одного мальчика.
Общество
На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Культура
Фильм-концерт Пугачевой провалился в прокате
В фильме зрителям представлен процесс съемок концерта Пугачевой в Кремле. Мероприятие состоялось в апреле 2019 года.
Происшествия
Адвокатам Голунова подтвердили возбуждение дел против полицейских
Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела по факту незаконного задержания Голунова заявил в ходе пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
Происшествия
В Москве тетя с сожителем насиловали племянницу
Культура
Дизайнер раскрыла смысл костюма Дейнерис в «Игре престолов»
Дизайнер Мишель Клэптон раскрыла смысл костюма Дейнерис в восьмом сезоне "Игры престолов".
Политика
Путин призвал избавиться от серых схем в мусорной реформе
В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о проблемах мусорной реформы в Ленинградской области.
Общество
Путин: дальневосточную программу помощи семьям хотят ввести в Зауралье
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил о планах распространить дальневосточную программу поддержки семей на Зауралье.