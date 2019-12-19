Экономика

Украина.руУкраина.руГончарук рассказал, почему приостановлены выплаты казначейства

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что временное приостановление выплат казначейства не коснется соцвыплат.
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