Политика

REGNUMREGNUMГончарук высказался после отказа Зеленского отправить его в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского не отправлять его в отставку. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
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с чего всё началось
"Осознавая возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране", — написал он на Facebook
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Политика

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Алексей Валерьевич Гончарук
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