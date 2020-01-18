Политика

REGNUMREGNUMГончарук высказался после отказа Зеленского отправить его в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского не отправлять его в отставку. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
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