Общество

РБКРБКГончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан. По словам Гончарука, молодым семьям могут даже не дать кредит.
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с чего всё началось
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил
 в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
РБК05:43

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Гончарук пошутил о выплате ипотеки на Украине «торговлей оружием»

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Национальная служба новостей08:19

Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку

Lenta.ru04:30
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Певица Maruv нецензурно обратилась к критикам 23 Февраля

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Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля.
BFM.ru вчера в 11:19
Армия и оружие

Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО

Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
RT на русском 07:14
Шоу-бизнес

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Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
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Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Lenta.ru 09:09
Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Политика

Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
РИА Новости 05:26
Армия и оружие

Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.
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Происшествия

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Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
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Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства

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В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
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Выстреливший в голову жене петербуржец попросил его «расстрелять»

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Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова.
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Хоккей

Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти

Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.
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Политика

В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
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Политика

Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала идеальную фигуру на пятый день после родов

Обычно после кесарева сечения женщин выписывают на пятые сутки, но врачи клиники в Майами решили отпустить Оксану на второй день.
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Косачев призвал перестать поддерживать «партию войны» на Украине

Глава международного комитета Совета федераций Константин Косачев заявил, что на сложные отношения России и Украины влияют внешние факторы.
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80-летний житель Макеевки умер на украинском пункте пропуска

Сегодня около 12 часов дня на украинском контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» умер 80-летний мужчина.
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Премьер Малайзии подал в отставку

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Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

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Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»

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Политика

Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»

Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
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МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам

МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
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