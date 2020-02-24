Общество

РБКРБКГончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан. По словам Гончарука, молодым семьям могут даже не дать кредит.
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с чего всё началось
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил
 в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
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На Украине назвали наркоторговлю единственным способом выплатить ипотеку

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Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.
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В Челябинске молодой отец ушёл за детской смесью и пропал

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В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess

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Паспорт и военный билет в одном флаконе

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Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео

В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
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Названы самые лучшие автомобильные бренды в мире

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Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной

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Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
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Потоп в Киеве: у метро «Сырец» из-под земли забил гейзер

Утром 24 февраля в Киеве у станции метро «Сырец» из-за сильного дождя затопило проезжую часть, а из-под земли забил гейзер.
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Европейский союз (ЕС) направит еще €230 млн на международную борьбу со вспышкой коронавируса COVID-19, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
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В первую пятерку лидеров с 87,3 млн рублей попал фильм "Зов предков" - экранизация одноименной повести Джека Лондона с легендой "Индианы Джонса" и "Звездных войн" Харрисоном Фордом в главной роли.
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
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