с чего всё началось

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан. По словам Гончарука, молодым семьям могут даже не дать кредит.

Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Политика Слуцкий прокомментировал слова Трампа о примирении России и Украины Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о важности хороших отношений РФ и Украины, отметил, что его слова – скорее, очередная "хорошая мина" перед журналистами.

Экономика Европейские биржевые индексы упали из-за вспышки коронавируса в Италии Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Больше всего подешевели акции компаний по производству предметов роскоши – на фоне опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам.

Экономика ЕЭК может отменить пошлины на электромобили Евразийская экономическая комиссия может отменить таможенные пошлины на ввоз электромобилей для России и других стран Евразийского экономического союза до конца 2020 года.

Хоккей Федотов, Токранов, Галиев и Марченко признаны игроками недели в КХЛ Галиев стал лучшим форвардом недели, набрав 7 очков (2 шайбы + 5 передач) в трех проведенных матчах, в которых "Ак Барс" одержал две победы при поражении от московского "Спартака" (3:6). Галиев набирал очки в каждом из проведенных матчей.

Здоровье В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, хорошее, повышения температуры не зафиксировано, сообщил РИА Новости главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.

Политика Паспорт и военный билет в одном флаконе Президент Украины Владимир Зеленский особо подчеркнул, что выдача российских паспортов на "оккупированном полуострове и в ОРДЛО" недопустима, Украина должна бороться за своих граждан.

Политика Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.

Общество Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.

Общество ЕС выделит €230 млн на борьбу с коронавирусом Европейский союз (ЕС) направит еще €230 млн на международную борьбу со вспышкой коронавируса COVID-19, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.