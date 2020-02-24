Общество
РБКГончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан. По словам Гончарука, молодым семьям могут даже не дать кредит.
Читать в источнике
Оценить176
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Политика
Слуцкий прокомментировал слова Трампа о примирении России и Украины
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о важности хороших отношений РФ и Украины, отметил, что его слова – скорее, очередная "хорошая мина" перед журналистами.
Экономика
Европейские биржевые индексы упали из-за вспышки коронавируса в Италии
Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Больше всего подешевели акции компаний по производству предметов роскоши – на фоне опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам.
Политика
Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова
Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.
Наука
Учёные из Гонконга разработали высокоэффективный водный генератор электроэнергии
Группа учёных из Гонконга разработала высокоэффективный электрогенератор, способный зажечь сто светодиодных лампочек от одной капли воды.
Экономика
ЕЭК может отменить пошлины на электромобили
Евразийская экономическая комиссия может отменить таможенные пошлины на ввоз электромобилей для России и других стран Евразийского экономического союза до конца 2020 года.
Транспорт
КПП в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы - с 08.00 до 19.30 мск, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Политика
Украина уже забыла о тех, кого вернула после последнего обмена военнопленными
Никто не интересуется, а куда теперь деваться тем, кто отдал все ради борьбы за свободу Украины.
Гаджеты
Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса
Ожидается, что из-за простоя дефицит Galaxy Z Flip вырастет в несколько раз.
Хоккей
Федотов, Токранов, Галиев и Марченко признаны игроками недели в КХЛ
Галиев стал лучшим форвардом недели, набрав 7 очков (2 шайбы + 5 передач) в трех проведенных матчах, в которых "Ак Барс" одержал две победы при поражении от московского "Спартака" (3:6). Галиев набирал очки в каждом из проведенных матчей.
Происшествия
В Челябинске молодой отец ушёл за детской смесью и пропал
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess
Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, хорошее, повышения температуры не зафиксировано, сообщил РИА Новости главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Политика
Паспорт и военный билет в одном флаконе
Президент Украины Владимир Зеленский особо подчеркнул, что выдача российских паспортов на "оккупированном полуострове и в ОРДЛО" недопустима, Украина должна бороться за своих граждан.
Происшествия
Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео
В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
Авто
Названы самые лучшие автомобильные бренды в мире
Политика
Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Армия и оружие
Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе
Происшествия
Потоп в Киеве: у метро «Сырец» из-под земли забил гейзер
Утром 24 февраля в Киеве у станции метро «Сырец» из-за сильного дождя затопило проезжую часть, а из-под земли забил гейзер.
Футбол
Президент «Фенербахче» подрался с болельщиками после поражения от «Галатасарая». Видео
Общество
ЕС выделит €230 млн на борьбу с коронавирусом
Европейский союз (ЕС) направит еще €230 млн на международную борьбу со вспышкой коронавируса COVID-19, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В первую пятерку лидеров с 87,3 млн рублей попал фильм "Зов предков" - экранизация одноименной повести Джека Лондона с легендой "Индианы Джонса" и "Звездных войн" Харрисоном Фордом в главной роли.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
Музыка
Неадекватное поведение украинской журналистки на нацотборе Евровидения сняли на видео
Биатлон
После возбуждения уголовного дела Логинов вернулся в Саратов
Вчера стало известно, что в отношении российского спортсмена и его тренера итальянские полицейские возбудили уголовное дело.
Интернет
Google подталкивает пользователей Microsoft Edge к переходу на Chrome
Google и Microsoft долгое время конкурировали за внимание пользователей, а в своё время в Редмонде предлагали перейти на новый тогда классический веб-обозреватель Edge с Google Chrome.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Певица Лолита Милявская продемонстрировала похудевшую фигуру в купальнике.
Экономика
В Кремле больше не хотят переплачивать за транзит Путина
Вопрос о доходах возник по итогам визита Владимира Путина в Петербург.