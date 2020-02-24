с чего всё началось

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан. По словам Гончарука, молодым семьям могут даже не дать кредит.

Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

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