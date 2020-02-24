Общество
РБКГончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан. По словам Гончарука, молодым семьям могут даже не дать кредит.
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Политика
Суд вернул Насирову кресло главы ГФС, но саму службу собираются ликвидировать
Романа Насирова восстановили на посту главы Государственной фискальной службы Украины.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс трогательно поздравил дочь с 18-летием
Помимо Дня защитника Отечества музыкант празднует день рождения своей дочери Евы.
Биатлон
Дмитрий Васильев: братья Бё - негодяи, старший весь в допинге сидит
Никто не просит от IBU ответов, на каком основании они допускают травлю Логинова.
Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Авто
Российские Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему
У автомобилей марок Toyota и Lexus есть уникальная противоугонная система.
Политика
Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова
Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.
Политика
Ирина Волк стала генерал-майором полиции
Армия и оружие
Израиль атаковал цели «Исламского джихада» в Сирии
После обстрела в секторе Газа армия Израиля заявила, что её истребители нанесли удары по позициям палестинской группировки «Исламский джихад» в Сирии.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Происшествия
В российской воинской части обнаружили мумию
В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Происшествия
СМИ: власти Маврикия заблокировали пассажиров самолета Alitalia из-за коронавируса
Власти Маврикия частично запретили высадку пассажиров, прибывших на остров рейсом итальянской авиакомпании Alitalia.
Биатлон
Логинов получил €46 тыс. призовых за чемпионат мира
Российский биатлонист Александр Логинов за чемпионат мира - 2020, прошедший в итальянском Антхольце, заработал €46 тыс. призовых, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе
Звезда сериала «Мажор», актер Павел Прилучный объявил о разводе с женой, актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Общество
ЕС выделит более 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом
Ранее «ФедералПресс» писал, что китайские врачи зафиксировали повторное заражение коронавирусом. На данный момент подтверждены 195 случаев.
Политика
Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Политика
Трамп надеется на примирение России и Украины
В воскресенье, 23 февраля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам на южной лужайке Белого дома, что хочет примирения России и Украины.
Политика
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Шоу-бизнес
Игорь Макаров назвал Леру Кудрявцеву Бенджамином Баттоном
В этом году Лера Кудрявцева отметит свой 49-й день рождения. Однако выглядит она как минимум как ровесница Игоря Макарова.
Гаджеты
Realme подготавливает 5G-смартфон и «умные» телевизоры
«Умные» телевизоры, которые подключаются к интернету, представят в апреле.
Здоровье
В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом
Госкомитет Китая по вопросам гигиены и здравоохранения сообщил в своей отчете, что в городе Ухань 195 человек повторно заразились коронавирусом.
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Здоровье
Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника
Происшествия
Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео
В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
Авто
Компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей
Японская автомобильная компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей.
Экономика
Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса
На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство.
Хоккей
Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на переход в команду своего соотечественника Ильи Ковальчука.
Гаджеты
AMD выпустила свежий драйвер 20.Q1.1 для Radeon Pro
AMD выпустила как версии драйвера Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q1.1 для 64-битных Windows 7, 10, Server 2016 и Server 2019, так и для Linux (RHEL 8.1 / CentOS 8.1, RHEL 7.7 / CentOS 7.7, Ubuntu 18.04.2 и SLED/SLES 15.1).