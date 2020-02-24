с чего всё началось

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан. По словам Гончарука, молодым семьям могут даже не дать кредит.

Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Происшествия В российской воинской части обнаружили мумию В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политика Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.

Политика Трамп надеется на примирение России и Украины В воскресенье, 23 февраля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам на южной лужайке Белого дома, что хочет примирения России и Украины.

Политика Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.

Шоу-бизнес Игорь Макаров назвал Леру Кудрявцеву Бенджамином Баттоном В этом году Лера Кудрявцева отметит свой 49-й день рождения. Однако выглядит она как минимум как ровесница Игоря Макарова.

Здоровье В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом Госкомитет Китая по вопросам гигиены и здравоохранения сообщил в своей отчете, что в городе Ухань 195 человек повторно заразились коронавирусом.

Гаджеты Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.

Экономика Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство.