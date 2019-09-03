Экономика
RT на русскомГончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.
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Гончарук рассказал, на каких условиях украинскую землю будут продавать иностранцам
Экономика сегодня16:30
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:01, Вашингтон
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