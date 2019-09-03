Экономика

RT на русскомRT на русскомГончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.
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