Экономика
Profinance.ruГонконг нашел «вакцину» от коронавируса
Власти Гонконга выдадут каждому постоянному жителю полуострова старше 18 лет $1 200, а также выделят дополнительные $90 млн на развитие туризма, пострадавшего из-за прошлогодних протестов и распространения коронавируса.
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Гонконг выделит 15 миллиардов долларов на поддержку экономики на фоне коронавируса
Вести.Ruвчера в 01:48
Гонконг выделил более $15 млрд на поддержку экономики, пострадавшей от протестов и вируса
Коммерсантъвчера в 04:55
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
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