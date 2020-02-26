Экономика

Profinance.ruProfinance.ruГонконг нашел «вакцину» от коронавируса

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Власти Гонконга выдадут каждому постоянному жителю полуострова старше 18 лет $1 200, а также выделят дополнительные $90 млн на развитие туризма, пострадавшего из-за прошлогодних протестов и распространения коронавируса.
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