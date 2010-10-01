Экономика
Вести.RuГонконг выделит 15 миллиардов долларов на поддержку экономики на фоне коронавируса
Правительство Гонконга решило выделить 120 миллиардов гонконгских долларов (15,4 миллиарда долларов США) на поддержку экономики, которая была ослаблена длительными протестами и вспышкой коронавируса.
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Гонконг выделил более $15 млрд на поддержку экономики, пострадавшей от протестов и вируса
Коммерсантъвчера в 04:55
Экономика в условиях коронавируса. Совершеннолетним жителям Гонконга дадут по $1200
Секрет фирмывчера в 03:32
Гонконг выделит 15 миллиардов долларов на поддержку экономики на фоне коронавируса
Вести.Ruвчера в 01:48
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