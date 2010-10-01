Экономика

Вести.RuВести.RuГонконг выделит 15 миллиардов долларов на поддержку экономики на фоне коронавируса

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Правительство Гонконга решило выделить 120 миллиардов гонконгских долларов (15,4 миллиарда долларов США) на поддержку экономики, которая была ослаблена длительными протестами и вспышкой коронавируса.
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