Правительство Гонконга решило выделить 120 миллиардов гонконгских долларов (15,4 миллиарда долларов США) на поддержку экономики, которая была ослаблена длительными протестами и вспышкой коронавируса.

Гонконг выделит 15 миллиардов долларов на поддержку экономики на фоне коронавируса

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